Астронавти NASA зафільмували з орбіти Землі "око" потужного урагану "Мілтон" ― відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астронавти NASA зафільмували з орбіти Землі "око" потужного урагану "Мілтон" ― відео

NASA
Ураган

Потужний ураган "Мілтон" змусив астронавтів NASA затриматися на борту Міжнародної космічної станції. Екіпаж космічного корабля SpaceX Crew Dragon мав повернутися на Землю цього тижня, але їхнє прибуття відбудеться не раніше 13 жовтня.

Головні тези:

  • Астронавти NASA зафільмували ураган “Мілтон” з орбіти Землі, демонструючи його потужність та небезпечний вплив.
  • Ураган призвів до затримки повернення екіпажу космічного корабля SpaceX Crew Dragon через небезпечні погодні умови.
  • Цей тропічний циклон досягав швидкості 180 миль на годину та спричинив значні руйнування в штаті Флорида.

Ураган “Мілтон” завадив астронавтам NASA повернутися на Землю

NASA і SpaceX планують відстикувати екіпаж Crew-8 від Міжнародної космічної станції не раніше 3:05 ранку за північноамериканським східним часом у неділю 13 жовтня через погодні умови й потенційний вплив урагану "Мілтон" на півострів Флорида, — повідомило космічне агентство.

У NASA також розповіли, що керівники місії SpaceX Crew-8 продовжують стежити за погодними умовами, а наступний брифінг щодо повернення заплановано на 11 жовтня.

Астронавт NASA Метью Домінік, який чекає повернення на Землю, сфотографував ураган "Мілтон" з ілюмінатора корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour.

Згодом космічне агентство опублікувало сповільнене відео з Міжнародної космічної станції, на якому видно "око" урагану "Мілтон".

Наслідки урагану “Мілтон” в США: що відомо

Ураган "Мілтон" — тропічний циклон з Мексиканської затоки зі швидкістю 180 миль на годину (близько 290 км/год), який нині вирує в американському штаті Флорида.

Спочатку його класифікували як мегашторм 3-ї категорії, потім він посилився до 5-ї категорії, але зрештою послабився до 4-ї.

"Мілтон" спричинив повені й численні руйнування. Це найсильніший ураган, який траплявся в Мексиканській затоці наприкінці сезону, та шостий серед найсильніших ураганів в Атлантичному басейні у 2024 році.

Зазначається, що внаслідок руйнівної стихії без електропостачання залишились близько 1,1 млн будинків та підприємств.

Внаслідок викликаних ураганом Торнадо у Сент-Луїсі на території Флориди загинуло вже кілька людей.

Президент Джо Байден заявив, що направив тисячі федеральних службовців у райони, що постраждали від урагану, серед них понад 1000 представників берегової охорони.

Окрім цього ураган зірвав дах бейсбольного стадіону "Тропікана-Філд" у місті Сент-Пітерсбург.

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