У NASA все більше схиляються до того, що через велику кількість проблем історична місія Artemis II з відправки людини на орбіту Місяця наврядчи відбудеться у 2025 році.

Чому NASA, ймовірно, перенесе терміни місії Artemis II

Наразі у NASA зберігають надію на початок місії 25 вересня наступного року.

У рамках Artemis II екіпаж астронавтів має облетіти навколо супутника Землі, однак без приземлення.

Зазначається, що на початку цього року програма Exploration Ground Systems, яка відповідає за створення наземної інфраструктури для підтримки ракети Space Launch System і корабля Orion мала запас у кілька місяців аби встигнути із підготовкою до запуску Artemis II у вересні 2025 року.

Однак наразі цей резерв часу вже витрачається на вирішення технічних проблем, які виникли під час роботи над мобільною пусковою установкою ракети й випробуваннями на майданчику.

Space Launch System і корабель Orion

Раніше У 2024 році програма резервувала цей час для вирішення технічних питань, які можуть виникнути під час випробувань інтегрованої SLS і транспортного засобу Orion, або якщо погода завадить запланованим заходам, серед іншого. Офіційні особи заявили, що проблеми цілком імовірні, оскільки багато з цих систем випробовуються вперше, — зазначається у звіті. Поширити

Підкреслюється, що у разі тестування або інтеграції виникнуть проблеми це призведе до нових затримок, і це вже з наявним недостатнім запасом міцності.

Що відомо про інші проблеми із дотриманням визначених термінів місії Artemis II

Exploration Ground Systems мала завершити низку робіт після місії Artemis I у листопаді 2022 року.

Мова йде про необхідність будівництва аварійної евакуації для астронавтів у разі проблем під час зворотного відліку запуску.

Однак досі всі ці питання залишаються невирішеними, а у графіку вже не має часу.

Окрім цього у NASA поки не надали жодних подробиць стану теплового екрана космічного корабля "Оріон" за результатами перевірки, яка триває вже більше місяця.

Під час місії Artemis I, яка відправила капсулу за межі Місяця, шматки обвугленого матеріалу тріснули й відкололися від теплового щита під час входження в атмосферу Землі.

Після приземлення космічного корабля інженери виявили понад 100 місць, де напруження при вході в атмосферу пошкодили теплозахисний екран. Тож тепер космічне агентство стоїть перед критично важливим рішенням: летіти з тепловим екраном як є, чи внести в нього зміни, на що також потрібен час.

Хоча незалежна група експертів завершила оцінку роботи NASA над тепловим екраном, саме агентство публічно не коментує ці результати або своє подальше рішення.

На запитання журналістів про це там кажуть, що рішень ще немає, оскільки розслідування не закінчилося.

Для підготовки до запуску місії "Artemis II" у вересні наступного року інженери раніше заявляли, що планують розпочати роботи з укладання ракети у вересні цього року. Але поки що ця діяльність залишається призупиненою в очікуванні рішення щодо теплозахисного екрана.

У підсумку, NASA стикається з проблемами з графіком місії Artemis II на кількох фронтах. Хоча про затримку запуску навряд чи буде оголошено найближчим часом, ми можемо бути досить упевненими, що вона врешті-решт відбудеться.