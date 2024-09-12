Миссия Polaris Down. Космические туристы впервые в истории вышли за пределы корабля

В миссии Polaris Down на орбите Земли 12 сентября космические туристы впервые в истории человечества вышли в открытый космос. Сначала за пределы корабля вышел Джаред Айзекман, а за ним — Сара Гиллис.
Главные тезисы
- Первыми космическими туристами, вышедшими в открытый космос, стали Джаред Айзекман и Сара Гиллис. Это произошло во время миссии Polaris Down.
- Айзекман и Гиллис за пределами корабля проверили мобильность костюмов SpaceX на орбите на высоте 700 км.
- Миссия Polaris Down реализована благодаря сотрудничеству SpaceX и финансированию Джареда Айзекмана.
- Планируется еще два полета миссии Polaris, благодаря которым у человечества будет больше возможностей в космосе.
Космические туристы впервые вышли за пределы корабля
Двое гражданских вышли из корабля на орбите, то есть на высоте 700 км. Для этого они заранее надели специальные скафандры SpaceX.
Первым в открытый космос вышел капитан экипажа Джаред Айзекман. Вне корабля у него была важная задача — проверка мобильности костюма.
Второй в открытый космос вышла Сара Гиллис, также проверившая мобильность костюма. Космические туристы провели на орбите всего несколько минут.
Еще два члена экипажа оставались в космическом корабле — Анна Менон и Скотт Потит.
Миссия Polaris планирует в ближайшее время совершить еще два полета. Однако подробности пока не известны.
SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!— Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024
“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k
Что известно о Polaris Down
Миссия была создана для того, чтобы гражданские люди открыли для себя космос. Она реализована благодаря усилиям компании Илона Маска SpaceX и финансированию миллиардера Джареда Айзекмана.
В рамках Polaris будет совершено три полета, Polaris Down был первым. Он неоднократно откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.
Космический корабль с четырьмя людьми на борту вылетел из Земли 10 сентября. Он должен вернуться на планету 14 сентября.
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