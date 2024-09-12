Миссия Polaris Down. Космические туристы впервые в истории вышли за пределы корабля

В миссии Polaris Down на орбите Земли 12 сентября космические туристы впервые в истории человечества вышли в открытый космос. Сначала за пределы корабля вышел Джаред Айзекман, а за ним — Сара Гиллис.

Космические туристы впервые вышли за пределы корабля

Двое гражданских вышли из корабля на орбите, то есть на высоте 700 км. Для этого они заранее надели специальные скафандры SpaceX.

Первым в открытый космос вышел капитан экипажа Джаред Айзекман. Вне корабля у него была важная задача — проверка мобильности костюма.

SpaceX, дома у нас много работы, но отсюда Земля выглядит идеальным миром, — сказал Айзекман. Поделиться

Первые гражданские вышли в открытый космос

Второй в открытый космос вышла Сара Гиллис, также проверившая мобильность костюма. Космические туристы провели на орбите всего несколько минут.

Еще два члена экипажа оставались в космическом корабле — Анна Менон и Скотт Потит.

Космические туристы на орбите

Миссия Polaris планирует в ближайшее время совершить еще два полета. Однако подробности пока не известны.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!



“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k — Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024

Что известно о Polaris Down

Миссия была создана для того, чтобы гражданские люди открыли для себя космос. Она реализована благодаря усилиям компании Илона Маска SpaceX и финансированию миллиардера Джареда Айзекмана.

В рамках Polaris будет совершено три полета, Polaris Down был первым. Он неоднократно откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.

Космический корабль с четырьмя людьми на борту вылетел из Земли 10 сентября. Он должен вернуться на планету 14 сентября.