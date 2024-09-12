Миссия Polaris Down. Космические туристы впервые в истории вышли за пределы корабля
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Миссия Polaris Down. Космические туристы впервые в истории вышли за пределы корабля

космос
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Источник:  SpaceX

В миссии Polaris Down на орбите Земли 12 сентября космические туристы впервые в истории человечества вышли в открытый космос. Сначала за пределы корабля вышел Джаред Айзекман, а за ним — Сара Гиллис.

Главные тезисы

  • Первыми космическими туристами, вышедшими в открытый космос, стали Джаред Айзекман и Сара Гиллис. Это произошло во время миссии Polaris Down.
  • Айзекман и Гиллис за пределами корабля проверили мобильность костюмов SpaceX на орбите на высоте 700 км.
  • Миссия Polaris Down реализована благодаря сотрудничеству SpaceX и финансированию Джареда Айзекмана.
  • Планируется еще два полета миссии Polaris, благодаря которым у человечества будет больше возможностей в космосе.

Космические туристы впервые вышли за пределы корабля

Двое гражданских вышли из корабля на орбите, то есть на высоте 700 км. Для этого они заранее надели специальные скафандры SpaceX.

Первым в открытый космос вышел капитан экипажа Джаред Айзекман. Вне корабля у него была важная задача — проверка мобильности костюма.

SpaceX, дома у нас много работы, но отсюда Земля выглядит идеальным миром, — сказал Айзекман.

Первые гражданские вышли в открытый космос

Второй в открытый космос вышла Сара Гиллис, также проверившая мобильность костюма. Космические туристы провели на орбите всего несколько минут.

Еще два члена экипажа оставались в космическом корабле — Анна Менон и Скотт Потит.

Космические туристы на орбите

Миссия Polaris планирует в ближайшее время совершить еще два полета. Однако подробности пока не известны.

Что известно о Polaris Down

Миссия была создана для того, чтобы гражданские люди открыли для себя космос. Она реализована благодаря усилиям компании Илона Маска SpaceX и финансированию миллиардера Джареда Айзекмана.

В рамках Polaris будет совершено три полета, Polaris Down был первым. Он неоднократно откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.

Космический корабль с четырьмя людьми на борту вылетел из Земли 10 сентября. Он должен вернуться на планету 14 сентября.

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