Космический корабль Starliner вернулся на Землю без астронавтов. Что дальше

Астронавты со Starliner остались на МКС

Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс, ставшие первым экипажем, совершившим полет на "Старлайнере" в июне, остались на МКС.

В августе NASA сочла слишком рискованными для экипажа использованием маневровых двигателей космического корабля.

Как показал прямой эфир NASA, Starliner вернулся на Землю, казалось бы без проблем, завершив критически важную завершающую фазу своей миссии.

Космический корабль вошел в атмосферу Земли около 23 часов по восточному времени, в пятницу 6 сентября, на орбитальной скорости около 27 400 км в час. Приблизительно через 45 минут он развернул серию парашютов, чтобы замедлить падение, и надул подушки безопасности за мгновение до приземления в космической гавани Уайт Сэндс, засушливой пустыне в штате Нью-Мексико.

Десятилетний путь к космическим полетам

Миссия CFT являлась частью долгосрочных усилий NASA, направленных на восстановление способности отправлять астронавтов в космос, не полагаясь на другие страны. В 2014 году NASA заключило контракты с компаниями Boeing и SpaceX на разработку транспортных кораблей для астронавтов в надежде на запуск пилотируемых миссий до 2017 года.

В то время как корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил свою первую пилотируемую миссию в мае 2020 года, корабль Starliner компании Boeing столкнулся с рядом задержек, кульминацией которых стал этот долгожданный испытательный полет. Поделиться

Запущенный 5 июня Calypso успешно отправил Уильямс и Уилмора на Международную космическую станцию (МКС) для запланированного восьмидневного пребывания. Однако миссия столкнулась с несколькими осложнениями, включая проблемы с парашютом, удаление легковоспламеняющейся изоляционной ленты и многочисленные истоки гелия.

Еще более критичным было то, что пять из 28 двигателей системы контроля реакции (RCS) вышли из строя, что привело к задержке ее стыковки с МКС.

Теперь астронавты вернутся на Землю на борту корабля SpaceX Crew Dragon в феврале 2025 года, тогда как Starliner доставил их скафандры Boeing Blue, несовместимые с кораблем Crew Dragon.