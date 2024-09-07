Космический корабль Starliner вернулся на Землю без астронавтов. Что дальше

Космический корабль Starliner компании Boeing приземлился без экипажа в пустыне Нью-Мексико поздно вечером 6 сентября, завершив трехмесячную испытательную миссию, осложненную техническими проблемами.
Главные тезисы
- Космический корабль Starliner вернулся на Землю без астронавтов, завершив трехмесячную испытательную миссию.
- NASA оставила астронавтов на МКС из-за признанной опасности использования корабля Starliner для пилотируемых миссий.
- Планы на будущее предусматривают возвращение астронавтов с МКС на корабле SpaceX Crew Dragon.
- Долгосрочные усилия NASA на восстановление возможности отправлять астронавтов в космос оказались сложными из-за задержек с разработкой транспортных кораблей от компаний Boeing и SpaceX.
Астронавты со Starliner остались на МКС
Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс, ставшие первым экипажем, совершившим полет на "Старлайнере" в июне, остались на МКС.
В августе NASA сочла слишком рискованными для экипажа использованием маневровых двигателей космического корабля.
Как показал прямой эфир NASA, Starliner вернулся на Землю, казалось бы без проблем, завершив критически важную завершающую фазу своей миссии.
Космический корабль вошел в атмосферу Земли около 23 часов по восточному времени, в пятницу 6 сентября, на орбитальной скорости около 27 400 км в час. Приблизительно через 45 минут он развернул серию парашютов, чтобы замедлить падение, и надул подушки безопасности за мгновение до приземления в космической гавани Уайт Сэндс, засушливой пустыне в штате Нью-Мексико.
Десятилетний путь к космическим полетам
Миссия CFT являлась частью долгосрочных усилий NASA, направленных на восстановление способности отправлять астронавтов в космос, не полагаясь на другие страны. В 2014 году NASA заключило контракты с компаниями Boeing и SpaceX на разработку транспортных кораблей для астронавтов в надежде на запуск пилотируемых миссий до 2017 года.
Запущенный 5 июня Calypso успешно отправил Уильямс и Уилмора на Международную космическую станцию (МКС) для запланированного восьмидневного пребывания. Однако миссия столкнулась с несколькими осложнениями, включая проблемы с парашютом, удаление легковоспламеняющейся изоляционной ленты и многочисленные истоки гелия.
Еще более критичным было то, что пять из 28 двигателей системы контроля реакции (RCS) вышли из строя, что привело к задержке ее стыковки с МКС.
Теперь астронавты вернутся на Землю на борту корабля SpaceX Crew Dragon в феврале 2025 года, тогда как Starliner доставил их скафандры Boeing Blue, несовместимые с кораблем Crew Dragon.
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