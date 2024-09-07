Космічний корабель Starliner повернувся на Землю без астронавтів. Що далі

Космічний корабель Starliner компанії Boeing приземлився без екіпажу в пустелі Нью-Мексико пізно ввечері 6 вересня, завершивши тримісячну випробувальну місію, яка була ускладнена технічними проблемами.

Астронавти зі Starliner залишилися на МКС

Астронавти НАСА Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які стали першим екіпажем, що здійснив політ на "Старлайнері" в червні, залишилися на МКС.

У серпні NASA визнала занадто ризикованими для екіпажу використанням маневрових двигунів космічного корабля.

Як показав прямий ефір NASA, Starliner повернувся на Землю, здавалося б, без проблем, завершивши критично важливу завершальну фазу своєї місії.

Космічний корабель увійшов в атмосферу Землі близько 23 години за східним часом, у пʼятницю 6 вересня, на орбітальній швидкості близько 27 400 км на годину. Приблизно через 45 хвилин він розгорнув серію парашутів, щоб уповільнити падіння, і надув подушки безпеки за мить до приземлення в космічній гавані Вайт Сендс, посушливій пустелі в штаті Нью-Мексико.

Десятирічний шлях до космічних польотів

Місія CFT була частиною довгострокових зусиль NASA, спрямованих на відновлення здатності відправляти астронавтів у космос, не покладаючись на інші країни. У 2014 році NASA уклало контракти з компаніями Boeing і SpaceX на розробку транспортних кораблів для астронавтів з надією на запуск пілотованих місій до 2017 року.

У той час як корабель Crew Dragon компанії SpaceX здійснив свою першу пілотовану місію у травні 2020 року, корабель Starliner компанії Boeing зіткнувся з низкою затримок, кульмінацією яких став цей довгоочікуваний випробувальний політ. Поширити

Запущений 5 червня, Calypso успішно відправив Вільямс та Вілмора на Міжнародну космічну станцію (МКС) для запланованого восьмиденного перебування. Однак місія зіткнулася з кількома ускладненнями, включаючи проблеми з парашутом, видалення легкозаймистої ізоляційної стрічки й численні витоки гелію.

Ще більш критичним було те, що п'ять з 28 двигунів системи контролю реакції (RCS) вийшли з ладу, що призвело до затримки її стикування з МКС.

Тепер астронавти повернуться на Землю на борту корабля SpaceX Crew Dragon у лютому 2025 року, тоді як Starliner доставив їхні скафандри Boeing Blue, які несумісні з кораблем Crew Dragon.