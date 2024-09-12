Місія Polaris Down. Космічні туристи вперше в історії вийшли за межі корабля
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Місія Polaris Down. Космічні туристи вперше в історії вийшли за межі корабля

космос
Джерело:  SpaceX

Під час місії Polaris Down на орбіті Землі 12 вересня космічні туристи вперше в історії людства вийшли у відкритий космос. Спочатку за межі корабля вийшов Джаред Айзекман, а за ним — Сара Гілліс.

Головні тези:

  • Першими космічними туристами, які вийшли у відкритий космос, стали Джаред Айзекман та Сара Гілліс. Це сталось під час місії Polaris Down.
  • Айзекман та Гілліс за межами корабля перевірили мобільність костюмів SpaceX на орбіті на висоті 700 км.
  • Місія Polaris Down реалізована завдяки співпраці SpaceX та фінансуванню Джареда Айзекмана.
  • Планується ще два польоти місії Polaris, завдяки яким людство матиме більше можливостей в космосі.

Космічні туристи вперше вийшли за межі корабля

Двоє цивільних вийшли з корабля на орбіті, тобто на висоті 700 км. Для цього вони завчасно одягнули спеціальні скафандри SpaceX. 

Першим у відкритий космос вийшов капітан екіпажа Джаред Айзекман. Поза кораблем у нього була важлива задача — перевірка мобільності костюма.

SpaceX, вдома ми маємо багато роботи, але звідси Земля виглядає ідеальним світом, — сказав Айзекман.

Перші цивільні вийшли у відкритий космос

Другою у відкритий космос вийшла Сара Гілліс, яка також перевірила мобільність костюма. Космічні туристи провели на орбіті лише декілька хвилин.

Ще двоє членів екіпажа залишались у космічному кораблі — Анна Менон та Скотт Потіт.

Космічні туристи на орбіті

Місія Polaris планує найближчим часом здійснити ще два польоти. Проте подробиці поки не відомі.

Що відомо про Polaris Down

Місія була створена для того, аби цивільні люди відкрили для себе космос. Вона реалізована завдяки зусиллям компанії Ілона Маска SpaceX та фінансуванню мільярдера Джареда Айзекмана.

У рамках Polaris буде здійснено три польоти, Polaris Down був першим. Він неодноразово відкладався через несприятливі погодні умови.

Космічний корабель з чотирма людьми на борту вилетів з Землі 10 вересня. Він повинен повернутися на планету 14 вересня.

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