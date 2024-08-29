Компанія Blue Origin відправила на орбіту Землі 6 космічних туристів — відео

Ще 6 космічних туристів полетіли в космос

Зазначається, що запуск суборбітальної пілотованої ракети з людьми на борту стартував із космодрому компанії в Західному Техасі о 16.07 за київським часом.

Політ досяг максимальної висоти близько 104 тис метрів, перш ніж повернувся на Землю на космодром о 16:19 за київським часом.

Як випливає з назви місії, NS-26 була вже 26-м польотом для системи космічного запуску багаторазового використання New Shepard.

Польоти New Shepard зазвичай тривають від 10 до 12 хвилин від старту до приземлення капсули.

Пасажири на борту транспортного засобу можуть відчувати кілька хвилин невагомості та подорожувати над лінією Кармана (висота над рівнем моря), відміткою заввишки 100 кілометрів, яку багато людей вважають межею космічного простору. Поширити

Blue Origin не розкриває, скільки коштує місце на борту New Shepard. Virgin Galactic, головний конкурент компанії в сфері суборбітального космічного туризму, на сьогодні стягує 450 тис дол за один квиток.

Серед шести людей, які стали учасниками місії NS-26, були філантроп і підприємець Ніколіна Елрік, професор університету Роб Ферл, бізнесмен Юджин Грін, кардіолог Ейман Джахангір, студент коледжу Карсен Кітчен і підприємець Ефраїм Рабін.

Астронавти NASA “застрягли” на МКС до 2025 року

Двоє американських астронавтів — Бутч Вілмор і Суні Вільямс — у червні 2024 року вирушили у восьмиденну місію на Міжнародну космічну станцію. Проте через технічні проблеми досі там перебувають та можуть повернутися на Землю аж у лютому 2025 року.

Такий розвиток подій цілком ймовірний, якщо не вдасться відремонтувати їхній корабель Boeing Starliner.

7 серпня американське космічне агентство NASA заявило, що якщо повернення на Starliner буде небезпечним, астронавти використають інший корабель — Crew Dragon SpaceX, однак це відбудеться аж наступного року.

Зокрема керівник програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч, заявив, що агентство розглядає можливість відправки до МКС корабля Dragon Crew-9 компанії SpaceX. Його запуск спочатку був запланований на середину серпня. Згодом стало відомо, що місія стартує після 24 вересня.