Компания Blue Origin отправила на орбиту Земли 6 космических туристов — видео

Еще 6 космических туристов полетели в космос

Отмечается, что запуск суборбитальной пилотируемой ракеты с людьми на борту стартовал с космодрома компании в Западном Техасе в 16:07 по киевскому времени.

Полет достиг максимальной высоты около 104 тыс. метров, прежде чем вернулся на Землю на космодром в 16:19 по киевскому времени.

Как следует из названия миссии, NS-26 была уже 26-м полетом для системы космического запуска многократного использования New Shepard.

Полеты New Shepard обычно длятся от 10 до 12 минут от старта до приземления капсулы.

Пассажиры на борту транспортного средства могут ощущать несколько минут невесомости и путешествовать над линией Кармана (высота над уровнем моря), отметкой высотой 100 километров, которую многие считают пределом космического пространства. Поделиться

Blue Origin не раскрывает, сколько стоит место на борту New Shepard. Virgin Galactic, главный конкурент компании в сфере суборбитального космического туризма, на сегодняшний день взимает 450 тыс долл. за один билет.

Среди шести человек, ставших участниками миссии NS-26, были филантроп и предприниматель Николина Элрик, профессор университета Роб Ферл, бизнесмен Юджин Грин, кардиолог Эйман Джахангир, студент колледжа Карсен Китчен и предприниматель Эфраим Рабин.

Астронавты NASA "застряли" на МКС к 2025 году

Двое американских астронавтов — Бутч Уилмор и Суни Уильямс — в июне 2024 года отправились в восьмидневную миссию на Международную космическую станцию. Однако из-за технических проблем до сих пор там находятся и могут вернуться на Землю в феврале 2025 года.

Такое развитие событий вполне возможно, если не удастся отремонтировать их корабль Boeing Starliner.

7 августа американское космическое агентство NASA заявило, что если возвращение на Starliner будет опасным, астронавты используют другой корабль — Crew Dragon SpaceX, однако это произойдет в следующем году.

В частности, руководитель программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич, заявил, что агентство рассматривает возможность отправки в МКС корабля Dragon Crew-9 компании SpaceX. Его запуск был запланирован на середину августа. Позже стало известно, что миссия стартует после 24 сентября.