Маск, Цукерберг и Безос возглавили обновленный рейтинг миллиардеров мира

В мире стало больше миллиардеров, чем когда-либо раньше. При этом среди богатейших людей доминируют руководители технологических компаний.

В мире насчитали 3028 миллиардеров

По данным журнала Forbes, Илон Маск отвоевал первое место у французского титана в сфере роскоши Бернара Арно. Чистое состояние советника Трампа выросло на 75% и оценивается в 342 млрд долларов. Его богатство выросло благодаря SpaceX и его компании по производству искусственного интеллекта xAI, а также росту акций Tesla, несмотря на недавнее падение. Поделиться

Второе место занимает основатель Meta Марк Цукерберг с состоянием 216 млрд долларов.

За ним следует основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 215 млрд долларов, а на четвертом месте оказался Ларри Эллисон, соучредитель компании Oracle, занимающейся компьютерными технологиями, с состоянием в 192 млрд долларов.

Арно и его семья с состоянием 178 млрд долларов заняли пятое место. Они возглавляют компанию LVMH, владеющую такими брендами, как Louis Vuitton и Moet Hennessy.

Далее следует инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 154 млрд долларов. Основатели Google Ларри Пейдж с состоянием 144 млрд долларов и Сергей Брин, чье состояние оценивается в 138 млрд долларов, занимают седьмое и восьмое места. Поделиться

Испанец Амансио Ортега, основатель модного бренда Inditex, которому принадлежат Zara и Bershka, с состоянием 124 миллиарда долларов занял девятое место в рейтинге. При этом десятым является бывший глава Microsoft Стив Балмер с состоянием 118 млрд долларов.

Среди новичков замечен Сундар Пичаи, главный исполнительный директор материнской компании Google Alphabet. Его чистая стоимость выросла до 1,1 млрд долларов благодаря росту стоимости акций Google.

Другой заметной персоной в длинном списке миллиардеров стал президент Дональд Трамп, чье состояние удвоилось и оценивается в 5,1 млрд долларов, поскольку его компания Truth Social стала публично зарегистрированной компанией, и он продал свой криптовалютный токен.

В рейтинге оказались 15 российских олигархов, среди которых заметили владелицу группы "Алькор и Ко" Татьяну Володину. Компания управляет сетями парфюмерно-косметических магазинов "ЛъЭтуаль" и "Подружка". Состояние Володиной оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Самым богатым "новичком" является владелец фармацевтической компании "Фармасинтез" Викрам Пуния, состояние которого оценили в 2,1 миллиарда долларов.