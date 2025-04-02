Маск, Цукерберг и Безос возглавили обновленный рейтинг миллиардеров мира

В мире стало больше миллиардеров, чем когда-либо раньше. При этом среди богатейших людей доминируют руководители технологических компаний.
Главные тезисы
- Самой богатой личностью мира стал Илон Маск с состоянием в 342 миллиарда долларов, за ним следуют Марк Цукерберг, Джефф Безос и другие технологические гении.
- Расцвет компаний, таких как SpaceX, Meta и Amazon, способствует росту состояний их основателей, делая их лидерами рейтинга миллиардеров.
- Среди новых лиц в списке миллиардеров выделяются Сундар Пичаи и Викрам Пуния, чьи богатства значительно увеличились благодаря успехам их предприятий.
В мире насчитали 3028 миллиардеров
Второе место занимает основатель Meta Марк Цукерберг с состоянием 216 млрд долларов.
За ним следует основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 215 млрд долларов, а на четвертом месте оказался Ларри Эллисон, соучредитель компании Oracle, занимающейся компьютерными технологиями, с состоянием в 192 млрд долларов.
Арно и его семья с состоянием 178 млрд долларов заняли пятое место. Они возглавляют компанию LVMH, владеющую такими брендами, как Louis Vuitton и Moet Hennessy.
Испанец Амансио Ортега, основатель модного бренда Inditex, которому принадлежат Zara и Bershka, с состоянием 124 миллиарда долларов занял девятое место в рейтинге. При этом десятым является бывший глава Microsoft Стив Балмер с состоянием 118 млрд долларов.
Среди новичков замечен Сундар Пичаи, главный исполнительный директор материнской компании Google Alphabet. Его чистая стоимость выросла до 1,1 млрд долларов благодаря росту стоимости акций Google.
Другой заметной персоной в длинном списке миллиардеров стал президент Дональд Трамп, чье состояние удвоилось и оценивается в 5,1 млрд долларов, поскольку его компания Truth Social стала публично зарегистрированной компанией, и он продал свой криптовалютный токен.
В рейтинге оказались 15 российских олигархов, среди которых заметили владелицу группы "Алькор и Ко" Татьяну Володину. Компания управляет сетями парфюмерно-косметических магазинов "ЛъЭтуаль" и "Подружка". Состояние Володиной оценивается в 1,1 миллиарда долларов.
Самым богатым "новичком" является владелец фармацевтической компании "Фармасинтез" Викрам Пуния, состояние которого оценили в 2,1 миллиарда долларов.
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