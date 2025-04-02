Маск, Цукерберг и Безос возглавили обновленный рейтинг миллиардеров мира
Категория
Экономика
Дата публикации

Маск, Цукерберг и Безос возглавили обновленный рейтинг миллиардеров мира

миллиардеры
Читати українською
Источник:  Forbes

В мире стало больше миллиардеров, чем когда-либо раньше. При этом среди богатейших людей доминируют руководители технологических компаний.

Главные тезисы

  • Самой богатой личностью мира стал Илон Маск с состоянием в 342 миллиарда долларов, за ним следуют Марк Цукерберг, Джефф Безос и другие технологические гении.
  • Расцвет компаний, таких как SpaceX, Meta и Amazon, способствует росту состояний их основателей, делая их лидерами рейтинга миллиардеров.
  • Среди новых лиц в списке миллиардеров выделяются Сундар Пичаи и Викрам Пуния, чьи богатства значительно увеличились благодаря успехам их предприятий.

В мире насчитали 3028 миллиардеров

По данным журнала Forbes, Илон Маск отвоевал первое место у французского титана в сфере роскоши Бернара Арно. Чистое состояние советника Трампа выросло на 75% и оценивается в 342 млрд долларов. Его богатство выросло благодаря SpaceX и его компании по производству искусственного интеллекта xAI, а также росту акций Tesla, несмотря на недавнее падение.

Второе место занимает основатель Meta Марк Цукерберг с состоянием 216 млрд долларов.

За ним следует основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 215 млрд долларов, а на четвертом месте оказался Ларри Эллисон, соучредитель компании Oracle, занимающейся компьютерными технологиями, с состоянием в 192 млрд долларов.

Арно и его семья с состоянием 178 млрд долларов заняли пятое место. Они возглавляют компанию LVMH, владеющую такими брендами, как Louis Vuitton и Moet Hennessy.

Далее следует инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 154 млрд долларов. Основатели Google Ларри Пейдж с состоянием 144 млрд долларов и Сергей Брин, чье состояние оценивается в 138 млрд долларов, занимают седьмое и восьмое места.

Испанец Амансио Ортега, основатель модного бренда Inditex, которому принадлежат Zara и Bershka, с состоянием 124 миллиарда долларов занял девятое место в рейтинге. При этом десятым является бывший глава Microsoft Стив Балмер с состоянием 118 млрд долларов.

Среди новичков замечен Сундар Пичаи, главный исполнительный директор материнской компании Google Alphabet. Его чистая стоимость выросла до 1,1 млрд долларов благодаря росту стоимости акций Google.

Другой заметной персоной в длинном списке миллиардеров стал президент Дональд Трамп, чье состояние удвоилось и оценивается в 5,1 млрд долларов, поскольку его компания Truth Social стала публично зарегистрированной компанией, и он продал свой криптовалютный токен.

В рейтинге оказались 15 российских олигархов, среди которых заметили владелицу группы "Алькор и Ко" Татьяну Володину. Компания управляет сетями парфюмерно-косметических магазинов "ЛъЭтуаль" и "Подружка". Состояние Володиной оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Самым богатым "новичком" является владелец фармацевтической компании "Фармасинтез" Викрам Пуния, состояние которого оценили в 2,1 миллиарда долларов.

В то же время самым богатым среди российских миллиардеров в 2025 году стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние оценили в 28,7 миллиарда долларов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Миллиардер Уоррен Баффетт дал простой совет по увеличению собственной ценности на 50%
Уоррен Баффетт
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Французский миллиардер купил Lifecell и "Datagroup-Volia". Что известно о Ксавье Ньеле
Lifecell
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп назначил известного миллиардера главой NASA
Дональд Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?