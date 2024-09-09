Американский миллиардер и глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт рассказал о простом способе повысить собственную ценность на 50%.

Что Баффетт советует для существенного повышения собственной ценности

Один простой способ стать по меньшей мере на 50% ценнее, чем вы сейчас, — это усовершенствовать свои навыки коммуникации — как письменные, так и устные, — отмечает американский миллиардер. Поделиться

По его словам, даже самый совершенный интеллект не будет иметь никакой пользы без умения эффективно делиться собственными знаниями.

У вас может быть вся умственная сила мира, но если вы не умеете ее передавать, это как подмигивать девушке в темноте — ничего не произойдет, — подчеркнул Баффетт. Поделиться

Миллиардер признался, что в молодости часто сталкивался со страхом публичных выступлений.

Он отмечает, что если бы не прошел курс публичных выступлений стоимостью 100 долларов после окончания Бизнес-школы Колумбии, его жизнь сложилась бы по-другому.

Уоррен Баффетт

До приобретения этого курса Баффетт панически боялся публичных выступлений. Его буквально "тошнило" даже от мыслей о выступлении перед публикой.

Однако после 12-недельного обучения его коммуникационные навыки значительно улучшились, что явилось важной составляющей его будущего успеха.

Я просто продолжал это делать, и теперь вы не можете остановить меня, когда я говорю, — отмечает миллиардер. Поделиться

Что известно о советах Баффетта по экономии средств

В частности, для экономии средств миллиардер рекомендует жить скромно. В частности, сам он продолжает жить в том же доме, который приобрел когда-то в 1958 году за 31,5 тыс долларов.

Этот выбор подчеркивает немаловажный аспект построения богатства: дело не в том, сколько вы зарабатываете, а в том, сколько вы храните.

Сопротивляясь желанию переехать в более роскошный дом, Баффет смог выделить больше ресурсов для инвестиций и возможности заработать больше.

Финансовые выгоды от выбора более скромного жилья значительны: низшие ипотечные платежи, меньшие налоги на недвижимость и меньшие расходы на содержание. Эти сбережения можно перенаправить на погашение долгов, создание фонда на случай чрезвычайных ситуаций или инвестирование в будущее.

Более того, жизнь в скромном доме может помочь сдержать инфляцию образа жизни и тенденцию к увеличению издержек с ростом дохода.

Баффет также утверждает, что умный человек может заработать достаточно денег, не делая при этом долгов.

Отвращение Баффета к ненужным долгам, в частности к долгам по кредитным картам с исключительно высокими процентами, является краеугольным камнем его финансовой философии.

Такой подход подчеркивает важность умения жить по средствам и избегать финансовых ловушек, связанных с легким кредитованием.

Он может быстро выйти из-под контроля, когда проценты по кредиту будут поглощать значительную часть вашего дохода и ограничивать ваши возможности экономить или инвестировать. Чтобы избежать этой ловушки, подумайте об использовании наличных или дебетовых карт для ежедневных расходов.

Если вы вынуждены пользоваться кредитной картой, оплачивайте ее остаток полностью ежемесячно во избежание начисления процентов. Для тех, кто уже имеет дело с долгами по кредитной карте, важно разработать стратегический план погашения долга.

Баффет советует отказаться от роскошных блюд и ресторанов и питаться простой домашней едой.

Он также советует совершать приобретение вещей по реальной цене, а не гоняться за брендами.

Миллиардер советует искать и покупать качественные товары по скидкам.