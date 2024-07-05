Время для успеха. В каком возрасте лучше всего получается развивать свой бизнес
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Время для успеха. В каком возрасте лучше всего получается развивать свой бизнес

бизнесмен
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Источник:  online.ua

Опыт играет решающую роль во многих сферах человеческой жизни. Это утверждение также подтверждает новое исследование, проведенное Бюро переписи населения и профессорами Массачусетского технологического института. Благодаря ему удалось узнать, в каком возрасте больше всего шансов на запуск и развитие успешного бизнеса.

Главные тезисы

  • Средний возраст успешных бизнесменов составляет 45 лет, что указывает на значимость опыта в предпринимательстве.
  • У 50-летних предпринимателей почти вдвое больше шансов на запуск успешной компании, чем у 30-летних.
  • Реализация идеи важнее самой идеи - опыт лидерства решающий в развитии бизнеса.

Возраст и успех взаимосвязаны

Ученые пришли к такому выводу после того, как внимательно проанализировали список из 2,7 миллионов учредителей компаний, пишет inc.com.

Исследователи обращают внимание на то, что средний возраст людей, основавших наиболее успешные технологические компании, составляет 45 лет.

Что важно понимать, у 50-летнего предпринимателя почти вдвое больше шансов учредить чрезвычайно успешную компанию, чем у 30-летнего.

Более того, указано, что 60-летнего основателя стартапа втрое больше шансов запустить успешный проект, чем у 30-летнего, и почти вдвое больше шансов запустить стартап, что войдет в верхние 0,1% (с точки зрения доходов).

В результате еще одного исследования удалось узнать, что средний возраст предпринимателей, открывающих компанию и нанимающих хотя бы одного сотрудника, составляет 42 года.

Фото: unsplash.com

Реализация идеи важнее самой идеи

Несмотря на то, что нас постоянно уверяют, что для запуска и развития успешного бизнеса главным элементом всегда будет крутая идея, ученые склоняются к другому мнению.

По их мнению, решающим фактором является опыт лидерства.

У меня может быть новаторская идея, но, если у меня нет навыков, необходимых для того, чтобы превратить группу людей в команду, я, скорее всего, потерплю неудачу, — сказано в материале.

Исследователи не отрицают, что молодые предприниматели, совершив концептуальный прорыв, смогут добиться успеха, однако это единичные случаи.

Де-факто ученые доказали, что возраст не является конкурентным недостатком.

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