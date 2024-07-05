Время для успеха. В каком возрасте лучше всего получается развивать свой бизнес

Опыт играет решающую роль во многих сферах человеческой жизни. Это утверждение также подтверждает новое исследование, проведенное Бюро переписи населения и профессорами Массачусетского технологического института. Благодаря ему удалось узнать, в каком возрасте больше всего шансов на запуск и развитие успешного бизнеса.

Возраст и успех взаимосвязаны

Ученые пришли к такому выводу после того, как внимательно проанализировали список из 2,7 миллионов учредителей компаний, пишет inc.com .

Исследователи обращают внимание на то, что средний возраст людей, основавших наиболее успешные технологические компании, составляет 45 лет.

Что важно понимать, у 50-летнего предпринимателя почти вдвое больше шансов учредить чрезвычайно успешную компанию, чем у 30-летнего.

Более того, указано, что 60-летнего основателя стартапа втрое больше шансов запустить успешный проект, чем у 30-летнего, и почти вдвое больше шансов запустить стартап, что войдет в верхние 0,1% (с точки зрения доходов).

В результате еще одного исследования удалось узнать, что средний возраст предпринимателей, открывающих компанию и нанимающих хотя бы одного сотрудника, составляет 42 года.

Фото: unsplash.com

Реализация идеи важнее самой идеи

Несмотря на то, что нас постоянно уверяют, что для запуска и развития успешного бизнеса главным элементом всегда будет крутая идея, ученые склоняются к другому мнению.

По их мнению, решающим фактором является опыт лидерства.

У меня может быть новаторская идея, но, если у меня нет навыков, необходимых для того, чтобы превратить группу людей в команду, я, скорее всего, потерплю неудачу, — сказано в материале. Поделиться

Исследователи не отрицают, что молодые предприниматели, совершив концептуальный прорыв, смогут добиться успеха, однако это единичные случаи.