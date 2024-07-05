Час для успіху. У якому віці найкраще виходить розвивати свій бізнес
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Час для успіху. У якому віці найкраще виходить розвивати свій бізнес

бізнесмен
Джерело:  online.ua

Досвід відіграє вирішальну роль у багатьох сферах людського життя. Це твердження також підтверджує нове дослідження, яке провели Бюро перепису населення та професори Массачусетського технологічного інституту. Завдяки йому вдалося дізнатися, у якому віці є найбільше шансів на запуск та розвиток успішного бізнесу.

Головні тези:

  • Середній вік успішних бізнесменів становить 45 років, що вказує на важливість досвіду в підприємництві.
  • У 50-річних підприємців майже вдвічі більше шансів на запуск успішної компанії, ніж у 30-річних.
  • Реалізація ідеї є важливішою за саму ідею - досвід лідерства вирішальний у розвитку бізнесу.

Вік та успіх взаємпов’язані

Вчені дійшли такого висновку після того, як уважно проаналізували список із 2,7 мільйона засновників компаній, пише inc.com.

Дослідники звертають увагу на те, що середній вік тих, хто заснував найуспішніші технологічні компанії, становив 45 років.

Що важливо розуміти, у 50-річного підприємця майже вдвічі більше шансів заснувати надзвичайно успішну компанію, ніж у 30-річного.

Ба більше, зазначається, що 60-річного засновника стартапу втричі більше шансів запустити успішний проєкт, ніж у 30-річного, і майже вдвічі більше шансів запустити стартап, що ввійде у верхні 0,1% (з точки зору доходів).

В результаті ще одного дослідження вдалося дізнатися, що середній вік підприємців, які відкривають компанію і наймають хоча б одного співробітника, становить 42 роки.

Фото: unsplash.com

Реалізація ідеї важливіше за саму ідею

Попри те, що нас постійно запевняють, що для запуску та розвитку успішного бізнесу найголовнішим елементом завжди буде крута ідея, вчені схиляють до іншої думки.

На їхнє переконання, вирішальним фактором є досвід лідерства.

У мене може бути новаторська ідея, але, якщо я не маю навичок, необхідних для того, щоб перетворити групу людей на команду, я, найімовірніше, зазнаю невдачі, — йдеться в матеріалі.

Дослідники не заперечують, що молоді підприємці, здійснивши концептуальний прорив, зможуть досягти успіху, однак це поодинокі випадки.

Де-факто науковці довели, що вік не є конкурентним недоліком.

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