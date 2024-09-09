Американський мільярдер і глава компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффетт розповів про простий спосіб підвищити власну цінність на 50%.

Що Баффетт радить для суттєвого підвищення власної цінності

Один простий спосіб стати щонайменше на 50% ціннішим, ніж ви є зараз, — це вдосконалити свої навички комунікації — як письмові, так і усні, — зазначає американський мільярдер. Поширити

За його словами, навіть самий досконалий інтелект не матиме ніякої користі без вміння ефективно ділитись власними знаннями.

У вас може бути вся розумова сила світу, але якщо ви не вмієте її передавати, це як підморгувати дівчині в темряві — нічого не станеться, — підкреслив Баффетт. Поширити

Мільярдер зізнався, що у молодості часто стикався зі страхом публічних виступів.

Він зазначає, що якби не пройшов курс публічних виступів вартістю 100 доларів після закінчення Бізнес-школи Колумбії, його життя склалося б по іншому.

Воррен Баффетт

До придбання цього курсу Баффетт панічно боявся публічних виступів. Його буквально “нудило” навіть від думок про виступ перед публікою.

Однак після 12-тижневого навчання його комунікаційні навички значно покращилися, що стало важливою складовою його майбутнього успіху.

Я просто продовжував це робити, і тепер ви не можете зупинити мене, коли я говорю, — зазначає мільярдер. Поширити

Що відомо про поради Баффетта щодо економії коштів

Зокрема, для економії коштів мільярдер радить жити скромно. Зокрема, сам він продовжує жити у тому ж самому будинку, який придбав колись у 1958 році за 31,5 тис доларів.

Цей вибір підкреслює важливий аспект побудови багатства: справа не в тому, скільки ви заробляєте, а в тому, скільки ви зберігаєте.

Чинячи опір бажанню переїхати до більш розкішного будинку, Баффет зміг виділити більше ресурсів для інвестицій та можливості заробити більше.

Фінансові вигоди від вибору скромнішого житла є значними: нижчі іпотечні платежі, менші податки на нерухомість та менші витрати на утримання. Ці заощадження можна перенаправити на погашення боргів, створення фонду на випадок надзвичайних ситуацій або інвестування в майбутнє.

Більше того, життя в скромному будинку може допомогти стримати інфляцію способу життя і тенденцію до збільшення витрат зі зростанням доходу.

Баффет також стверджує, що розумна людина може заробити достатньо грошей, не роблячи при цьому боргів.

Відраза Баффета до непотрібних боргів, зокрема, до боргів за кредитними картками з винятково високими відсотками, є наріжним каменем його фінансової філософії.

Такий підхід підкреслює важливість вміння жити за коштами та уникати фінансових пасток, пов'язаних з легким кредитуванням.

Він може швидко вийти з-під контролю, коли відсотки за кредитом поглинатимуть значну частину вашого доходу та обмежуватимуть ваші можливості заощаджувати чи інвестувати. Щоб уникнути цієї пастки, подумайте про використання готівки або дебетових карток для щоденних витрат.

Якщо ви змушені користуватися кредитною карткою, сплачуйте її залишок повністю щомісяця, щоб уникнути нарахування відсотків. Для тих, хто вже має справу з боргами за кредитною карткою, важливо розробити стратегічний план погашення боргу.

Баффет радить відмовитись від розкішних страв та ресторанів і харчуватись простою домашнею їжею.

Він також радить здійснювати придбання речей за реальною ціною, а не гонятись за брендами.

Мільярдер радить шукати і купляти якісні товари за знижками.