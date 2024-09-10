Совет инвесторов под руководством компании миллиардера из Франции Ксавье Ньеля завершил соглашение о покупке украинского оператора мобильной связи Lifecell

Что известно о покупке Lifecell французским миллиардером Ксавье Ниэлем

Отмечается , что теперь Lifecell войдет в состав поставщика мобильных услуг. Datagroup-Volia.

Lifecell является третьим в Украине по величине мобильным оператором после "Киевстар" и Vodafone.

До этого Lifecell входил в состав Turkcell.

В апреле этого года киевский суд снял арест с акций Lifecell, принадлежащих российскому миллиардеру Михаилу Фридману.

Против Фридмана были введены санкции. Он владел около 20% акций Lifecell.

Известно, что Lifecell был продан не менее 524,3 млн долларов.

435 млн. долларов кредита должны предоставить ЕБРР и Международная финансовая корпорация.

Что изменится после приобретения Lifecell компанией французского миллиардера Ксавье Ньеля

В перспективе мобильный оператор из Украины будет предлагать сервис, который будет сочетать мобильную связь, фиксированную связь и платное телевидение.

Новая платформа планирует привлечь около 10 млн. мобильных пользователей и более 4 млн. человек, подключенных через фиксированную сеть доступа.

Консорциум NJJ Holding принадлежит Ксавье Ниелю, основателю европейской телекоммуникационной группы Iliad.

Ксавье Ньель

Что известно о миллиардере Ксавье Ньеле

Ньель является основателем, владельцем и руководителем совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad, а также совладельцем газеты Le Monde.

По данным журнала Forbes на март 2021 года Ньель занимал 12-е место во Франции и 269-е в мире с состоянием около 9,4 млрд долларов.

Ксавье уложился в несколько стартапов: информационные сайты Mediapart и Bakchich, технологическая компания Ateme и музыкальный веб-сервис Deezer, система электронных платежных услуг Square. Участник холдинговой компании Free Minds, помогавшей финансировать новостной сайт Atlantico.

В марте 2010 года Ксавье и франко-израильский инвестор Джереми Берреби учредили частный инвестиционный фонд Kima Ventures. С февраля 2010 по ноябрь 2011 фонд инвестировал свои средства в 130 компаний в 18 странах мира, благодаря чему Business Insider назвал Ньеля и Берреби самыми активными ангел-инвесторами в мире.

В конце 2010 года Ньель, Матье Пига и Пьер Берже за 150 млн долларов приобрели 64% акций газеты Le Monde, оказавшейся на грани банкротства.

Новые владельцы, проведя реструктуризацию компании, смогли добиться того, чтобы Le Monde впервые за последние десять лет стала прибыльной.