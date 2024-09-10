Совет инвесторов под руководством компании миллиардера из Франции Ксавье Ньеля завершил соглашение о покупке украинского оператора мобильной связи Lifecell
Главные тезисы
- Французский миллиардер Ксавье Ньель приобрел украинского оператора мобильной связи Lifecell и компанию Datagroup-Volia, планируя создать мощного поставщика мобильных услуг в Украине.
- Ксавье Ньель, основатель телекоммуникационной группы Iliad и совладелец газеты Le Monde, известен также как активный инвестор, инвестировавший в различные стартапы по всему миру.
- После приобретения Lifecell планируется развитие новой платформы, объединяющей мобильную и фиксированную связь, а также платное телевидение, привлекая большое количество пользователей из Украины.
- Lifecell станет частью компании Datagroup-Volia, а сам Ксавье Ньель занимает влиятельную позицию как основатель и владелец крупной телекоммуникационной группы в Европе.
- Покупка Lifecell французским миллиардером открывает новые перспективы для развития телекоммуникационной индустрии в Украине, предлагая инновационные услуги и новые возможности для пользователей.
Что известно о покупке Lifecell французским миллиардером Ксавье Ниэлем
Отмечается , что теперь Lifecell войдет в состав поставщика мобильных услуг. Datagroup-Volia.
Lifecell является третьим в Украине по величине мобильным оператором после "Киевстар" и Vodafone.
До этого Lifecell входил в состав Turkcell.
В апреле этого года киевский суд снял арест с акций Lifecell, принадлежащих российскому миллиардеру Михаилу Фридману.
Против Фридмана были введены санкции. Он владел около 20% акций Lifecell.
Известно, что Lifecell был продан не менее 524,3 млн долларов.
435 млн. долларов кредита должны предоставить ЕБРР и Международная финансовая корпорация.
Что изменится после приобретения Lifecell компанией французского миллиардера Ксавье Ньеля
В перспективе мобильный оператор из Украины будет предлагать сервис, который будет сочетать мобильную связь, фиксированную связь и платное телевидение.
Новая платформа планирует привлечь около 10 млн. мобильных пользователей и более 4 млн. человек, подключенных через фиксированную сеть доступа.
Консорциум NJJ Holding принадлежит Ксавье Ниелю, основателю европейской телекоммуникационной группы Iliad.
Что известно о миллиардере Ксавье Ньеле
Ньель является основателем, владельцем и руководителем совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad, а также совладельцем газеты Le Monde.
По данным журнала Forbes на март 2021 года Ньель занимал 12-е место во Франции и 269-е в мире с состоянием около 9,4 млрд долларов.
Ксавье уложился в несколько стартапов: информационные сайты Mediapart и Bakchich, технологическая компания Ateme и музыкальный веб-сервис Deezer, система электронных платежных услуг Square. Участник холдинговой компании Free Minds, помогавшей финансировать новостной сайт Atlantico.
В марте 2010 года Ксавье и франко-израильский инвестор Джереми Берреби учредили частный инвестиционный фонд Kima Ventures. С февраля 2010 по ноябрь 2011 фонд инвестировал свои средства в 130 компаний в 18 странах мира, благодаря чему Business Insider назвал Ньеля и Берреби самыми активными ангел-инвесторами в мире.
В конце 2010 года Ньель, Матье Пига и Пьер Берже за 150 млн долларов приобрели 64% акций газеты Le Monde, оказавшейся на грани банкротства.
Новые владельцы, проведя реструктуризацию компании, смогли добиться того, чтобы Le Monde впервые за последние десять лет стала прибыльной.
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