Рада інвесторів під керівництвом компанії мільярдера з Франції Ксав'є Ньєля завершила угоду щодо купівлі українського оператора мобільного зв'язку Lifecell

Що відомо про купівлю Lifecell французьким мільярдером Ксав'є Нієлєм

Зазначається, що тепер Lifecell увійде до складу постачальника мобільних послуг Datagroup-Volia.

Lifecell є третім в Україні за величиною мобільним оператором після "Київстар" та Vodafone”.

До цього Lifecell входив до складу Turkcell.

У квітні цього року київський суд зняв арешт з акцій Lifecell, що належать російському мільярдеру Михайлу Фрідману.

Проти Фрідмана було введено санкції. Він володів близько 20% акцій Lifecell.

Відомо, що Lifecell було продано щонайменше за 524,3 млн доларів.

435 млн доларів кредиту мають надати ЄБРР та Міжнародна фінансова корпорація.

Що зміниться після придбання Lifecell компанією французького мільярдера Ксав'є Ньєля

Зазначається, що у перспективі мобільний оператор з України пропонуватиме сервіс, який поєднуватиме мобільний зв'язок, фіксований зв'язок та платне телебачення.

Нова платформа планує залучити близько 10 млн мобільних користувачів і більше 4 млн осіб, підключених через фіксовану мережу доступу.

Консорціум NJJ Holding належить Ксав'є Нієлю, засновнику європейської телекомунікаційної групи Iliad.

Ксав'є Ньєль

Що відомо про мільярдера Ксав'є Ньєля

Ньєль є засновником, власником та керівником ради директорів французької телекомунікаційної групи Iliad, а також співвласником газеты Le Monde.

За даними журналу Forbes на березень 2021 року Ньєль займав 12-е місце у Франції та 269-е у світі зі статком близько 9,4 млрд доларів.

Ксав'є вклався у кілька стартапів: інформаційні сайти Mediapart та Bakchich, технологічна компанія Ateme та музичний веб-сервіс Deezer, систему електронних платіжних послуг Square. Учасник холдингової компанії Free Minds, яка допомагала фінансувати сайт новин Atlantico.

У березні 2010 року Ксав'є та франко-ізраїльський інвестор Джеремі Берребі заснували приватний інвестиційний фонд Kima Ventures. З лютого 2010 по листопад 2011 року фонд інвестував свої кошти у 130 компаній у 18 країнах світу, завдяки чому Business Insider назвав Ньєля та Берребі найактивнішими ангел-інвесторами у світі.

Наприкінці 2010 року Ньєль, Матьє Піга та П'єр Берже за 150 млн доларів придбали 64 % акцій газети Le Monde, яка опинилася на межі банкрутства.

Нові власники, провівши реструктуризацію компанії, змогли досягти того, щоб Le Monde вперше за останні десять років стала прибутковою.