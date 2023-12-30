У мобільного оператора lifecell в Україні новий власник. Що відомо

Turkcell продає мобільного оператора lifecell (ТОВ "Лайфселл"), мережу кол-центрів (ТОВ "Глобал Білгі") та оператора вишок мобільного звʼязку ТОВ "Укртауер". Третього за величиною мобільного оператора України купує французька інвестиційна компанія NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля.

lifecell купує французький мільярдер

Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell продає українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital.

Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на повідомлення на турецькій платформі публічного розкриття інформації від 29 грудня

Turkcell продає мобільного оператора lifecell (ТОВ "Лайфселл"), мережу кол-центрів (ТОВ "Глобал Білгі") та оператора вишок мобільного звʼязку ТОВ "Укртауер".

Причини та сума угоди у повідомленні не розкриваються.

Передача активів ще не завершилася. Інформація про угоду "буде доведена до відома громадськості в повному обсязі та своєчасно", йдеться у повідомленні компанії, – йдеться у повідомленні. Поширити

Номінальна вартість проданих акцій становить 12,7 млрд грн (333,4 млн дол) для lifecell, 47,2 млн грн для ТОВ "Глобал Білгі" і 1,96 млрд грн для ТОВ "Укртауер".

Третього за величиною мобільного оператора України купує французька інвестиційна компанія NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля. Ньэль – засновник і мажоритарний акціонер третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad, (працює під брендом Free). Також Ньєль є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако – Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir. Поширити

Turkcell володів 100% оператора lifecell. Продаж українських активів відбувся через кілька місяців після того, як в Turkcell змінився голова – у жовтні 2023 року компанію очолив Алі Таха Коч.

Turkcell – публічна компанія, її акції торгуються на Стамбульській та Нью-Йоркській фондовій біржах. 54% акцій Turkcell належать приватним акціонерам. Ще 26,2% Turkcell володіє Фонд добробуту Турецької Республіки (TWF).Решта 19,8% – власність люксембурзької компанії IMTIS Holdings S.à.r.l, якою повністю володіє нідерландська LetterOne, йдеться у вересневому звіті для акціонерів Turkcell.

Активи lifecell частково належали підсанкційним російським олігархам

6 жовтня суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.

Серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім "Київстар", є ще один мобільний оператор – lifecell.

18 жовтня Шевченківський районний суд Києва уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами.