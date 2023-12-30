У мобильного оператора lifecell в Украине новый владелец. Что известно

Turkcell продает мобильного оператора lifecell (ООО "Лайфселл"), сеть колл-центров (ООО "Глобал Билги") и оператора вышек мобильной связи ООО "Укртауэр". Третьего по величине мобильного оператора Украины покупает французская инвестиционная компания NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля.

lifecell покупает французский миллиардер

Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell продает украинского мобильного оператора lifecell французскому NJJ Capital.

Об этом сообщает Forbes Украина со ссылкой на сообщение на турецкой платформе публичного раскрытия информации от 29 декабря.

Turkcell продает мобильного оператора lifecell (ООО "Лайфселл"), сеть колл-центров (ООО "Глобал Билги") и оператора вышек мобильной связи ООО "Укртауэр".

Причины и сумма сделки в уведомлении не раскрываются.

Передача активов еще не завершилась. Информация о соглашении "будет доведена до сведения общественности в полном объеме и своевременно", говорится в сообщении компании, – говорится в сообщении. Поделиться

Номинальная стоимость проданных акций составляет 12,7 млрд грн (333,4 млн долл.) для lifecell, 47,2 млн грн для ООО "Глобал Билги" и 1,96 млрд грн для ООО "Укртауэр".

Третьего по величине мобильного оператора Украины покупает французская инвестиционная компания NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля. Ньэль – основатель и мажоритарный акционер третьего по величине мобильного оператора Франции Iliad (работает под брендом Free). Также Ньель является совладельцем газеты Le Monde, владельцем крупнейшего телеком-провайдера в Монако – Monaco Telecom, швейцарского телеком-провайдера Salt Mobile и ирландской телеком-компании Eir. Поделиться

Turkcell владел 100% оператором lifecell. Продажа украинских активов состоялась через несколько месяцев после того, как в Turkcell сменился глава – в октябре 2023 года компанию возглавил Али Таха Коч.

Turkcell – публичная компания, акции торгуются на Стамбульской и Нью-Йоркской фондовой биржах. 54% акций Turkcell принадлежат частным акционерам. Еще 26,2% Turkcell владеет Фонд благосостояния Турецкой Республики (TWF). Остальные 19,8% – собственность люксембургской компании IMTIS Holdings S.à.rl, которой полностью владеет нидерландская LetterOne, говорится в сентябрьском отчете для акционеров Turkcell.

Активы lifecell частично принадлежали подсанкционным российским олигархам

6 октября суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстара", есть еще один мобильный оператор – lifecell.

18 октября Шевченковский районный суд Киева уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только контролируемых российскими олигархами долей.