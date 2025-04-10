Компания OpenAI будет судиться с Маском из-за преследования — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Компания OpenAI будет судиться с Маском из-за преследования — что известно

Маск
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Источник:  Reuters

9 апреля компания OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, заявив о его систематическом преследовании.

Главные тезисы

  • OpenAI подает встречный иск против Илона Маска из-за его систематического преследования и попыток помешать компании перейти на коммерческую модель.
  • Илон Маск использует различные тактики, включая атаки в медиа и фиктивные иски, чтобы нанести ущерб OpenAI и замедлить ее развитие.
  • Судебный конфликт связан с переходом разработчика ChatGPT на коммерческую модель для привлечения инвестиций и конкуренции в области искусственного интеллекта.

OpenAI подала встречный иск против Илона Маска

Авторы напомнили, что Илон Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман вместе основали компанию OpenAI в 2015 году. Однако Маск оставил ее еще до того, как она стала одним из лидеров в области технологий.

В 2023 году он создал собственную компанию по искусственному интеллекту — xAI. С тех пор Маск пытается помешать OpenAI перейти на коммерческую модель работы, что и послужило причиной нынешнего судебного конфликта.

Чтобы привлечь все 40 миллиардов долларов инвестиций в рамках текущего раунда финансирования, OpenAI должна завершить этот переход к концу года.

С помощью атак в медиа, целенаправленных кампаний для более чем 200 миллионов своих подписчиков на социальной платформе, которую он контролирует, надуманных требований по предоставлению корпоративных документов, исков с целью давления и фиктивной попытки приобрести активы OpenAI Маск использовал все доступные ему средства, чтобы нанести ущерб OpenAI. Северный округ Калифорнии.

OpenAI обратилась к судье с просьбой остановить действия Маска, а также "привлечь его к ответственности за ущерб, который он уже причинил".

Суд присяжных по этому делу должен начаться весной 2026 года.

В сообщении на платформе X, принадлежащей Маске, OpenAI заявила:

Непрерывные действия Илона против нас — не что иное, как недобросовестная тактика, направленная на то, чтобы замедлить развитие OpenAI и присвоить себе ведущие инновации в сфере искусственного интеллекта ради собственной выгоды.

В прошлом месяце компания Маска xAI заключила соглашение о приобретении X на сумму 33 млрд долл., что позволяет делить стоимость ШИ-компании с инвесторами соцсети.

В прошлом году Маск, также являющийся генеральным директором компании Tesla, подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана. Он обвинил компанию в отходе от ее первоначальной миссии — развивать искусственный интеллект во благо человечества, а не ради корпоративной прибыли. На запрос о комментарии о новом заявлении OpenAI Маск не ответил.

OpenAI и Альтман отрицают эти обвинения, а Альтман утверждает, что Маск пытался замедлить конкурента.

В этом деле речь идет о переходе разработчика ChatGPT на коммерческую модель, что, по словам компании, важно для привлечения дополнительных инвестиций и для того, чтобы успешно конкурировать в дорогой гонке за развитие искусственного интеллекта.

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