Компания OpenAI будет судиться с Маском из-за преследования — что известно

9 апреля компания OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, заявив о его систематическом преследовании.
Главные тезисы
- OpenAI подает встречный иск против Илона Маска из-за его систематического преследования и попыток помешать компании перейти на коммерческую модель.
- Илон Маск использует различные тактики, включая атаки в медиа и фиктивные иски, чтобы нанести ущерб OpenAI и замедлить ее развитие.
- Судебный конфликт связан с переходом разработчика ChatGPT на коммерческую модель для привлечения инвестиций и конкуренции в области искусственного интеллекта.
OpenAI подала встречный иск против Илона Маска
Авторы напомнили, что Илон Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман вместе основали компанию OpenAI в 2015 году. Однако Маск оставил ее еще до того, как она стала одним из лидеров в области технологий.
Чтобы привлечь все 40 миллиардов долларов инвестиций в рамках текущего раунда финансирования, OpenAI должна завершить этот переход к концу года.
С помощью атак в медиа, целенаправленных кампаний для более чем 200 миллионов своих подписчиков на социальной платформе, которую он контролирует, надуманных требований по предоставлению корпоративных документов, исков с целью давления и фиктивной попытки приобрести активы OpenAI Маск использовал все доступные ему средства, чтобы нанести ущерб OpenAI. Северный округ Калифорнии.
OpenAI обратилась к судье с просьбой остановить действия Маска, а также "привлечь его к ответственности за ущерб, который он уже причинил".
Суд присяжных по этому делу должен начаться весной 2026 года.
В сообщении на платформе X, принадлежащей Маске, OpenAI заявила:
В прошлом месяце компания Маска xAI заключила соглашение о приобретении X на сумму 33 млрд долл., что позволяет делить стоимость ШИ-компании с инвесторами соцсети.
В прошлом году Маск, также являющийся генеральным директором компании Tesla, подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана. Он обвинил компанию в отходе от ее первоначальной миссии — развивать искусственный интеллект во благо человечества, а не ради корпоративной прибыли. На запрос о комментарии о новом заявлении OpenAI Маск не ответил.
OpenAI и Альтман отрицают эти обвинения, а Альтман утверждает, что Маск пытался замедлить конкурента.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-