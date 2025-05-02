Європа не купує Tesla — прибутки компанії Маска стрімко падають

У квітні продажі автомобілів Tesla різко впали на деяких європейських ринках, що стало прискоренням тенденції, яка спостерігається з початку року для бренду електромобілів Ілона Маска.
Головні тези:
- Продажі нових автомобілів Tesla у квітні впали на деяких ринках Європи на 80,7%, 67,2%, 59,4%, що показує загальний негативний тренд.
- Деякі європейці переходять на покупку китайських електромобілів, інші виражають протест проти політичних поглядів Ілона Маска.
- Прихильність Маска до певних політичних установок в Європі спричинює протести та вандалізм на території США та Європи.
Прибутки компанії Tesla в Європі стрімко падають
Деякі європейці купують більше китайських електричних автомобілів, а деякі таким чином протестують проти політичних поглядів самого Маска.
Зазначається, що продажі нових автомобілів Tesla у квітні впали на 80,7% у Швеції. Для країни це був найнижчий показник із жовтня 2022 року, коли у Швеції всього було зареєстровано 43 нових Tesla.
Також стало відомо, що в Данії зафіксували падіння продажів Tesla на 67,2%. У Франції вони зменшилися на 59,4%, а продажі електрокарів компанії скорочуються четвертий місяць поспіль.
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