Європа не купує Tesla — прибутки компанії Маска стрімко падають

У квітні продажі автомобілів Tesla різко впали на деяких європейських ринках, що стало прискоренням тенденції, яка спостерігається з початку року для бренду електромобілів Ілона Маска.

Прибутки компанії Tesla в Європі стрімко падають

Деякі європейці купують більше китайських електричних автомобілів, а деякі таким чином протестують проти політичних поглядів самого Маска.

Зазначається, що продажі нових автомобілів Tesla у квітні впали на 80,7% у Швеції. Для країни це був найнижчий показник із жовтня 2022 року, коли у Швеції всього було зареєстровано 43 нових Tesla.

Також стало відомо, що в Данії зафіксували падіння продажів Tesla на 67,2%. У Франції вони зменшилися на 59,4%, а продажі електрокарів компанії скорочуються четвертий місяць поспіль.