Європа не купує Tesla — прибутки компанії Маска стрімко падають
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Економіка
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Європа не купує Tesla — прибутки компанії Маска стрімко падають

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Джерело:  Reuters

У квітні продажі автомобілів Tesla різко впали на деяких європейських ринках, що стало прискоренням тенденції, яка спостерігається з початку року для бренду електромобілів Ілона Маска.

Головні тези:

  • Продажі нових автомобілів Tesla у квітні впали на деяких ринках Європи на 80,7%, 67,2%, 59,4%, що показує загальний негативний тренд.
  • Деякі європейці переходять на покупку китайських електромобілів, інші виражають протест проти політичних поглядів Ілона Маска.
  • Прихильність Маска до певних політичних установок в Європі спричинює протести та вандалізм на території США та Європи.

Прибутки компанії Tesla в Європі стрімко падають

Деякі європейці купують більше китайських електричних автомобілів, а деякі таким чином протестують проти політичних поглядів самого Маска.

Зазначається, що продажі нових автомобілів Tesla у квітні впали на 80,7% у Швеції. Для країни це був найнижчий показник із жовтня 2022 року, коли у Швеції всього було зареєстровано 43 нових Tesla.

Також стало відомо, що в Данії зафіксували падіння продажів Tesla на 67,2%. У Франції вони зменшилися на 59,4%, а продажі електрокарів компанії скорочуються четвертий місяць поспіль.

Прихильність Маска до крайньої правої політики в Європі також призвела до протестів проти гендиректора-мільярдера та компанії, і до вандалізму в її виставкових залах і на зарядних станціях у США та Європі.

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