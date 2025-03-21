Власники Tesla масово намагаються позбутися своїх електромобілів — що відбувається
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Технології
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Власники Tesla масово намагаються позбутися своїх електромобілів — що відбувається

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Джерело:  CNBC

Власники Tesla активно обмінюють свої електричні автомобілі на нові, що досягло рекордного рівня. Про це повідомляє сайт для покупки авто Edmunds.

Головні тези:

  • За даними сайту Edmunds, обмін електромобілів Tesla на авто інших брендів досяг рекордного рівня в березні 2025 року.
  • Tesla стикається зі зростанням конкуренції від інших виробників електромобілів, таких як Ford, Chevrolet та Volkswagen.
  • Інтерес до покупок нових моделей Tesla знижується, як свідчать дослідження Edmunds, внаслідок чого компанія масово втрачає покупців.

Tesla масово обмінюють на інші електромобілі

Дані, опубліковані Edmunds, показали, що березень 2025 року став місяцем, коли відсоток обмінів Tesla на нові або вживані автомобілі інших брендів досяг найвищого рівня за всю історію.

Крім того, Tesla стикається з посиленням конкуренції з боку інших виробників електромобілів.

У січні S&P Global Mobility виявила, що продажі Tesla в США знизилися на 11% порівняно з попереднім роком, в той час, як Ford, Chevrolet та Volkswagen збільшили свої продажі електромобілів, здобуваючи частку ринку.

Бренд Tesla, більше ніж будь-який інший автовиробник, тісно пов’язаний з її CEO. Згідно з опитуваннями Edmunds в серпні 2024 року, лише 2% покупців авто в США не чули про Маска.

Дослідження Edmunds також зазначило, що інтерес до покупок нових моделей Tesla знизився на їх платформі до найнижчого рівня з жовтня 2022 року після піку в листопаді.

До речі, ще до того, як Маск очолив DOGE, бренд Tesla вже зазнавав труднощів. Його вартість впала на 26% або близько 15 млрд дол США у 2024 році, що стало другим річним падінням поспіль.

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