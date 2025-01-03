За інформацією американських посадовців, організатором вибуху Tesla Cybertruck біля одного з готелів Дональда Трампа у Лас-Вегасі був військовий спецпідрозділу армії США Метью Лівелсбергер з Колорадо-Спрінгс.

Що відомо про організатора вибуху Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі

Як зазначають шерифи Лас-Вегаса та представники ФБР, офіційно особистість водія, який знаходився у автівці під час вибуху, ще не встановлено за результатами ДНК-експертизи, однак наявні докази свідчать про те, що ним був 37-річний Метью Лівелсбергер.

Зокрема, шериф округу Кларк Кевін МакМахілл підкреслив, що загиблий застрелився безпосередньо перед тим, як арендований ним Tesla Cybertruck вибухнув.

Американські посадовці та правоохоронці схиляються до того, що американський військовий зробив постріл собі у голову, адже біля його ніг був знайдений пістолет.

МакМахілл також додав, що в автівці було виявлено ще один пістолет, а також паспорт і військовий квиток, iPhone і смарт-годинник.

Шериф підкреслив, що два татуювання на тілі чоловіка вказують на те, що це саме Лівелсбергер.

Між тим, за словами спецагента Бюро контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами Кенні Купера, рівень складності вибухівки, за допомогою якої було підірвано автомобіль, не відповідає тому, що можна було б очікувати від людини з таким наявним військовим досвідом.

Хто такий Метью Лівелсбергер

За інформацією представників армії США, Лівелсбергер був спецпризначенцем, діючим офіцером, який мав бойові нагороди і служив у Силах спецпризначення армії США, які називають “зеленими беретами”.

Він був спецпризначенцем з підрозділу, який займається боротьбою з тероризмом та навчанням військових інших країн.

Чоловік служив в армії з 2006 року і мав тривалий досвід закордонних відряджень. Він двічі проходив військову службу в Афганістані, а також він служив в Україні, Таджикистані, Грузії та Демократичній Республіці Конго.

Він був нагороджений двома Бронзовими зірками, в тому числі однією з відзнакою за мужність під вогнем, бойовим піхотним нагрудним знаком та Похвальною медаллю армії за хоробрість, — зазначають в армії США. Поширити

Він був нагороджений двома Бронзовими зірками, в тому числі однією з відзнакою за мужність під вогнем, бойовим піхотним нагрудним знаком та Похвальною медаллю армії за хоробрість.