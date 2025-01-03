По информации американских чиновников, организатором взрыва Tesla Cybertruck возле одной из гостиниц Дональда Трампа в Лас-Вегасе было военное спецподразделение армии США Мэтью Ливелсбергер из Колорадо-Спрингс.

Что известно об организаторе взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

Как отмечают шерифы Лас-Вегаса и представители ФБР, официально личность водителя, находившегося в автомобиле при взрыве, еще не установлена по результатам ДНК-экспертизы, однако доказательства свидетельствуют о том, что им был 37-летний Мэтью Ливелсбергер.

В частности, шериф округа Кларк Кевин МакМахилл подчеркнул, что погибший застрелился непосредственно перед тем, как арендованный им Tesla Cybertruck взорвался.

Американские чиновники и правоохранители склоняются к тому, что американский военный произвел выстрел себе в голову, ведь у его ног был найден пистолет.

МакМахилл также добавил, что в автомобиле был обнаружен еще один пистолет, а также паспорт и военный билет, iPhone и смарт-часы.

Шериф подчеркнул, что две татуировки на теле мужчины указывают на то, что это именно Ливелсбергер.

Между тем, по словам спецагента Бюро контроля за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами Кенни Купера, уровень сложности взрывчатки, с помощью которой был взорван автомобиль, не соответствует тому, что можно было бы ожидать от человека с таким военным опытом.

Кто такой Мэтью Ливелсбергер

По информации представителей армии США, Ливелсбергер был спецназом, действующим офицером, который имел боевые награды и служил в Силах спецназначения армии США, которые называют "зелеными беретами".

Он был спецназовцем из подразделения, занимающегося борьбой с терроризмом и обучением военных других стран.

Мужчина служил в армии с 2006 года и имел длительный опыт заграничных командировок. Он дважды проходил военную службу в Афганистане, а также служил в Украине, Таджикистане, Грузии и Демократической Республике Конго.

Он был награжден двумя Бронзовыми звездами, в том числе одним с отличием за мужество под огнем, боевым пехотным нагрудным знаком и Похвальной медалью армии за храбрость, отмечают в армии США. Поделиться

Он был награжден двумя бронзовыми звездами, в том числе одним с отличием за мужество под огнем, боевым пехотным нагрудным знаком и похвальной медалью армии за храбрость.