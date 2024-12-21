Теракт на рождественском ярмарке Магдебурга — количество жертв и пострадавших возросло

Число погибших в результате нападения на рождественский ярмарок в Магдебурге по состоянию на полдень 21 декабря возросло до пяти человек, более 200 человек ранены. Об этом сообщил премьер-министр земли Саксония-Ангальт Райнер Газелоффа. По его словам, многие из пострадавших "в тяжелом и критическом состоянии".
Главные тезисы
- Число погибших на рождественском ярмарке в Магдебурге возросло до пятерых, более 200 человек пострадали и находятся в тяжелом состоянии.
- Подозреваемым в теракте является врач-психиатр из Саудовской Аравии с симпатиями к правопопулистской партии ФРГ.
- Политические лидеры осудили нападение и требуют привлечения виновных к ответственности, призывая к солидарности.
- Глобальные лидеры, включая президента Украины, выразили поддержку Германии и соболезнования пострадавшим от теракта.
Число жертв и пострадавших из-за теракта в Магдебурге возросло
Утром медиа сообщали о четырех погибших.
По информации Bild, в больнице находятся 86 жертв нападения. Всего 205 человек получили травмы, среди них 41 человек — тяжелые ранения.
Также издание сообщает, что водитель, совершивший умышленный наезд на толпу на легковом автомобиле, возможно, находился под влиянием наркотиков. Первоначальный анализ на наркотики оказался положительным, сообщила газета, не указывая при этом, откуда она получила эту информацию.
Злоумышленник — 50-летний Талеб А., врач-психиатр и психотерапевт из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году, проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга, и имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ.
Подозреваемый в течение многих лет проявлял большую активность в соцсетях. Среди прочего он давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как бежать из этой страны. У него был и собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии. По данным издания, ряд постов мужчины в соцсетях свидетельствуют о его симпатии к правопопулистской "Альтернативе для Германии".
Источник в Саудовской Аравии заявил агентству Reuters, что королевство предупреждало власти ФРГ об этом человеке, поскольку он якобы публиковал в соцсетях посты экстремистского характера.
Шольц осудил теракт в Магдебурге
На место трагедии прибыли канцлер Олаф Шольц, министр внутренних дел Нэнси Фезер, которые вместе с другими политиками почтили память жертв. Также в город приехал кандидат на должность канцлера, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, партия которого господствует в этой федеральной земле.
Шольц осудил теракт и призвал к солидарности и взаимной поддержке в трудные времена.
Глава правительства отметил необходимость всестороннего расследования и привлечения виновного к справедливому правосудию, но предостерег от распространения ненависти. Он поблагодарил многих мировых лидеров, которые выразили Германии свои соболезнования.
Так, президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х отреагировал на ужасающий теракт в Магдебурге.
Шокирующие новости из Германии, где медики борются за жизнь пострадавших после ужасного нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Насилие никогда и нигде не должно побеждать.
По словам президента, украинцы молятся за то, чтобы медикам удалось спасти жизнь тяжелораненых людей.
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