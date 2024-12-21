Теракт на рождественском ярмарке Магдебурга — количество жертв и пострадавших возросло

Число погибших в результате нападения на рождественский ярмарок в Магдебурге по состоянию на полдень 21 декабря возросло до пяти человек, более 200 человек ранены. Об этом сообщил премьер-министр земли Саксония-Ангальт Райнер Газелоффа. По его словам, многие из пострадавших "в тяжелом и критическом состоянии".

Число жертв и пострадавших из-за теракта в Магдебурге возросло

Утром медиа сообщали о четырех погибших.

По информации Bild, в больнице находятся 86 жертв нападения. Всего 205 человек получили травмы, среди них 41 человек — тяжелые ранения.

Также издание сообщает, что водитель, совершивший умышленный наезд на толпу на легковом автомобиле, возможно, находился под влиянием наркотиков. Первоначальный анализ на наркотики оказался положительным, сообщила газета, не указывая при этом, откуда она получила эту информацию.

Трагедия произошла 20 декабря на рождественской ярмарке на площади Alter Markt ("Старый рынок") в центре Магдебурга. По словам очевидцев, автомобиль на полной скорости врезался в толпу людей. Машина проехала по территории рынка около 400 метров, прежде чем полиция смогла остановить ее и задержала водителя. Поделиться

Магдебург после теракта

Злоумышленник — 50-летний Талеб А., врач-психиатр и психотерапевт из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году, проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга, и имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ.

Подозреваемый в течение многих лет проявлял большую активность в соцсетях. Среди прочего он давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как бежать из этой страны. У него был и собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии. По данным издания, ряд постов мужчины в соцсетях свидетельствуют о его симпатии к правопопулистской "Альтернативе для Германии".

Источник в Саудовской Аравии заявил агентству Reuters, что королевство предупреждало власти ФРГ об этом человеке, поскольку он якобы публиковал в соцсетях посты экстремистского характера.

Вечером в Магдебургском соборе состоится панихида по погибшим. Все коммунальные учреждения культуры города, включая театр, кукольный театр и музеи, остаются закрытыми. Закрытие касается «ближайших дней». Поделиться

Шольц в Магдебурге

Шольц осудил теракт в Магдебурге

На место трагедии прибыли канцлер Олаф Шольц, министр внутренних дел Нэнси Фезер, которые вместе с другими политиками почтили память жертв. Также в город приехал кандидат на должность канцлера, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, партия которого господствует в этой федеральной земле.

Шольц осудил теракт и призвал к солидарности и взаимной поддержке в трудные времена.

Что за ужасный поступок! Мы должны держаться сплоченно! Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Глава правительства отметил необходимость всестороннего расследования и привлечения виновного к справедливому правосудию, но предостерег от распространения ненависти. Он поблагодарил многих мировых лидеров, которые выразили Германии свои соболезнования.

Так, президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х отреагировал на ужасающий теракт в Магдебурге.

Шокирующие новости из Германии, где медики борются за жизнь пострадавших после ужасного нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Насилие никогда и нигде не должно побеждать.

По словам президента, украинцы молятся за то, чтобы медикам удалось спасти жизнь тяжелораненых людей.