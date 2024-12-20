Теракт в Магдебурге. Авто на скорости протаранило толпу на рождественской ярмарке

В немецком городе Магдебург вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия многие пострадали, есть погибшие.
Главные тезисы
- Автомобиль на высокой скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, причинив трагический теракт с многочисленными пострадавшими и погибшими.
- Согласно данным спасательных служб, от 60 до 80 человек пострадали от наезда на толпу, при этом сообщается о 11 погибших.
- Предполагаемый водитель автомобиля, совершивший теракт, происходит из Сирии. После происшествия его задержали.
Водитель совершил теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге
Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал на большой скорости прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга. Люди в панике разбегались.
После этого ярмарка была закрыта. Организаторы призвали местных жителей покинуть центр города.
По данным Bild, в результате инцидента пострадали 20 человек. Также у медиа появилась информация о погибших.
Позже, по данным спасательной службы Магдебурга, в результате наезда на толпу на Рождественской ярмарке пострадали от 60 до 80 человек.
Некоторые медиа приводят данные, что погибли 11 человек.
Водитель, совершивший теракт, задержан. Предварительно известно, что он выходец из Сирии.
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