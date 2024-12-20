Теракт в Магдебурге. Авто на скорости протаранило толпу на рождественской ярмарке

В немецком городе Магдебург вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия многие пострадали, есть погибшие.

Водитель совершил теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге

Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал на большой скорости прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга. Люди в панике разбегались.

После этого ярмарка была закрыта. Организаторы призвали местных жителей покинуть центр города.

По данным Bild, в результате инцидента пострадали 20 человек. Также у медиа появилась информация о погибших.

Пресссекретарь регионального правительства Матиас Шуппе заявил, что подобный наезд является терактом. Поделиться

Позже, по данным спасательной службы Магдебурга, в результате наезда на толпу на Рождественской ярмарке пострадали от 60 до 80 человек.

Некоторые медиа приводят данные, что погибли 11 человек.

Водитель, совершивший теракт, задержан. Предварительно известно, что он выходец из Сирии.

Что известно о смертоносном теракте в Пакистане

Террорист-смертник взорвал себя на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек.

По информации пакистанской полиции, террорист взорвался на платформе главного железнодорожного вокзала в городе Кветта примерно в 9 часов утра по местному времени. Поделиться

В это время на платформе находилось большое количество людей, ожидавших поезда в город Равалпинди, столицу провинции Белуджистан.