ИГИЛ угрожает терактами на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов – фото

Что известно об угрозах ИГИЛ

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 9-10 апреля. В частности, во вторник, 9 апреля, свои поединки проведут команды двух украинцев: "Арсенал" Александра Зинченко в Лондоне сыграет против "Баварии", а "Реал" Андрея Лунина в Мадриде будет принимать "Ман Сити".

ИГИЛ через свой фонд "Аль-Азаим" распространил изображения стадионов, на которых состоятся четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В центре изображен человек с оружием, рядом с которым подпись "Убейте их всех".

Изображение, распространяемое фондом ИГИЛ (фото — marca.com)

Как сообщает Marca, клубы не внесли изменений в обеспечении дополнительной безопасности на стадионах перед матчами Лиги чемпионов. При этом игра "Реал" — "Ман Сити" еще до угроз получила статус с "высоким риском" опасности — из-за потенциальных столкновений между болельщиками обеих команд.

Два из четырех матчей четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут в Мадриде. Сначала "Реал" примет "Ман Сити", а в среду, 10 апреля, столица Испании примет встречу между "Атлетико" и "Боруссией" Дортмунд.

Все четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов:

9 апреля, 22:00. "Реал" — "Ман Сити" (Мадрид, "Сантиаго Бернабеу")

9 апреля, 22:00. "Арсенал" — "Бавария" (Лондон, "Эмирайтс")

10 апреля, 22:00. "Атлетико" — "Боруссия" Дортмунд (Мадрид, "Ванда Метрополитано")

10 апреля, 22:00. ПСЖ — "Барселона" (Париж, "Парк Де Пренс")

В разведке США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в Подмосковье

Представители разведки США заявили о достоверных данных об ответственности террористической группировки ИГИЛ в теракте в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".

По информации западных журналистов, об информации об ответственности ИГИЛ за теракт в Подмосковье рассказал не названный американский чиновник.

В то же время террористы ИГИЛ распространили собственное заявление в публикации информагентства Aamaq, взяв на себя ответственность за теракт.

В заявлении террористов в Telegram-канале отмечалось, что нападение было совершено на большое собрание христиан в Красногорске возле Москвы.

Журналисты Reuters и телеканала Al Jazeera объясняют , что речь идет об афганском отделении "Исламского государства", которое называют "ИДИЛ-К" (Khorasan — ISIS-К).

По информации разведки США, этот террористический филиал ИГИЛ устроил 2 теракта в Иране. В результате погибли более ста человек.

В сентябре 2022 года боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в посольстве РФ в Кабуле.