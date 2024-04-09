ІДІЛ погрожує терактами на матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів — фото

Терористична організація ІДІЛ погрожує здійснити теракти під час матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Що відомо про погрози ІДІЛ

Перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 9-10 квітня. Зокрема у вівторок, 9 квітня, свої поєдинки проведуть команди двох українців: "Арсенал" Олександра Зінченка в Лондоні зіграє проти "Баварії", а "Реал" Андрія Луніна в Мадриді прийматиме "Ман Сіті".

ІДІЛ через свій фонд "Аль-Азаїм" розповсюдив зображення стадіонів, на яких відбудуться чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. У центрі зображено людину зі зброєю, поруч з якою підпис "Вбийте їх всіх".

Зображення, яке розповсюджує фонд ІДІЛ (фото — marca.com)

Як повідомляє Marca, наразі клуби не внесли змін у забезпеченні додаткової безпеки на стадіонах перед матчами Ліги чемпіонів. При цьому гра "Реал" — "Ман Сіті" ще до погроз отримала статус із "високим ризиком" небезпеки — через потенційні сутички між уболівальниками обох команд.

Два з чотирьох матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів пройдуть у Мадриді. Спершу "Реал" прийме "Ман Сіті", а у середу, 10 квітня, столиця Іспанії прийматиме зустріч між "Атлетіко" та "Боруссією" Дортмунд.

Усі чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів:

9 квітня, 22:00. "Реал" — "Ман Сіті" (Мадрид, "Сантіаго Бернабеу")

9 квітня, 22:00. "Арсенал" — "Баварія" (Лондон, "Емірайтс")

10 квітня, 22:00. "Атлетіко" — "Боруссія" Дортмунд (Мадрид, "Ванда Метрополітано")

10 квітня, 22:00. ПСЖ — "Барселона" (Париж, "Парк Де Пренс")

У розвідці США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в Підмосковʼї

Представники розвідки США заявили про достовірні дані щодо відповідальності терористичного угруповання ІДІЛ до теракту у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол".

За інформацією західних журналістів, про інформацію щодо відповідальності ІДІЛ за теракт у Підмосков’ї розповів не названий американський чиновник.

У той же час терористи ІДІЛ поширили власну заяву у публікації інформагентства Aamaq, взявши на себе відповідальність за теракт.

У заяві терористів в Telegram-каналі зазначалось, що напад був здійснений на велике зібрання християн у Красногорську біля Москви.

Журналісти Reuters та телеканала Al Jazeera пояснюють, що мова йде про афганське відділення "Ісламської держави", яке називають "ІДІЛ-К" (Khorasan — ISIS-К).

За інформацією розвідки США, цей терористичний філіал ІДІЛ влаштував 2 теракти у в Ірані. Внаслідок цього загинуло більше ста осіб.

У вересні 2022 року бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у посольстві РФ у Кабулі.