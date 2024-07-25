Готовили теракты в странах ЕС. Украинские правоохранители разоблачили группу ФСБ

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая по заказу представителя России готовила серию поджогов в местах массового пребывания людей, в том числе в странах ЕС.
Главные тезисы
- Спецоперация позволила предотвратить серию терактов в Украине и странах ЕС, нейтрализовав агентурную группу ФСБ.
- Злоумышленники планировали использовать поджоги для направленных информационных операций, цель которых - расшатывание общественно-политической обстановки в Евросоюзе.
- Организаторам агентурной группы и их сообщникам грозит пожизненное заключение за государственную измену и подделку документов.
- Продолжаются следственные действия с целью привлечения всех виновных к ответственности по закону.
Правоохранители разоблачили преступную группу, которая готовила массовые поджоги в ТРЦ
Как отмечается, предотвратили серию терактов в Украине и Евросоюзе контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция. В результате спецоперации в разных регионах Украины нейтрализована агентурная группа ФСБ, которая готовила поджоги в местах массового пребывания людей.
Как отмечают в ведомстве, основными целями неприятеля были торговые центры, автозаправочные станции, аптеки и рынки в Украине, Польше и странах Балтии.
Отмечается, что в состав преступной группы входило 19 человек, рассредоточенных по местам жительства в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской областях и в Запорожье.
По данным следствия, фигуранты за деньги вербовали кандидатов на совершение поджогов гражданских объектов. Для поиска потенциальных исполнителей использовали личные связи в криминальных кругах.
Чтобы "отправить" завербованных поджигателей за границу, фигуранты готовили для них поддельные документы. В частности, паспорта, водительские права, дипломы об образовании и медкарты, оформленные на третьих лиц.
После совершения поджогов исполнители должны были снимать возгорание объектов на камеры собственных телефонов для дальнейшего "отчета" в ФСБ.
Медиафайлы агрессор планировал использовать для подготовки специальных информационных операций, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в Евросоюзе.
Какое наказание грозит фигурантам
Во время 37 обысков в квартирах, автомобилях и гаражных помещениях фигурантов правоохранители изъяли:
мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи и поддельные документы, которые использовались в взрывной деятельности;
автомат АК, пистолеты, в частности Gloсk 19 с патронами и глушителями;
банковские карты и большие суммы наличных денег, которые тратили на вербовку потенциальных поджигателей.
В настоящее время организатор агентурной группы ФСБ и его сообщник сообщены о подозрении по двум статьям УКУ, среди них:
часть 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
часть 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Продолжаются следственные действия и оперативные меры по привлечению всех виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
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