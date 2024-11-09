Террорист-смертник взорвал себя на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек.

Что известно о смертоносном теракте в Пакистане

По информации пакистанской полиции, террорист взорвался на платформе главного железнодорожного вокзала в городе Кветта примерно в 9 часов утра по местному времени.

В это время на платформе находилось большое количество людей, ожидавших поезда в город Равалпинди, столицу провинции Белуджистан.

#BREAKING: 21 killed and over 30 injured in a bomb blast at Quetta Railway Station in Balochistan. Baloch Liberation Army claims responsibility for the attack on Pakistan Army’s unit while they were in Jaffer Express Train. Casualties likely to increase. pic.twitter.com/ob2on4rJ7M — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 9, 2024

Теракт унес жизни не менее 25 человек. Еще 53 человека получили ранения. Среди погибших, как пассажиры, так и работники железной дороги, а также представители службы безопасности.

Силы безопасности Пакистана оцепили территорию, ведется расследование.

Что известно об организаторах теракта

Освободительная армия Белуджистана взяла на себя ответственность за нападение.

#BREAKING: 25 killed in bomb blast at Quetta Railway station in Balochistan by Baloch rebels. CCTV footage shows the moment bomb blast took place targeting Pakistan Army soldiers. Death toll likely to increase. Baloch rebels demand freedom from Pakistan’s illegal occupation. https://t.co/FdGCH50dPd pic.twitter.com/ZDDsCAq9ja — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 9, 2024

Белуджистан — это регион, разделенный между Афганистаном, Ираном и Пакистаном.

Полиция сообщила, что среди погибших есть около десяти солдат и шесть работников железной дороги.

На железнодорожном вокзале есть проходные ворота для проверки наличия взрывчатки, однако есть и несколько других входов, не подлежащих такой проверке. Чиновники отметили, что "обычно очень трудно предотвратить такие атаки террористов-смертников".