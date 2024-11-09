В Пакистане в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Пакистане в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек

Последствия теракта в Пакистане
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Источник:  CNN

Террорист-смертник взорвал себя на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек.

Главные тезисы

  • В результате теракта на железнодорожной станции в Пакистане погибли по меньшей мере 25 человек, еще 53 получили ранения.
  • Освободительная армия Белуджистана взяла на себя ответственность за нападение в городе Кветта.
  • Силы безопасности Пакистана проводят расследование и оцепили территорию, где произошел теракт, чтобы установить обстоятельства и задержать организаторов.
  • Полиция сообщила, что среди погибших есть и солдаты, и работники железной дороги. Трудно предотвратить атаки террористов-смертников из-за сложностей с обходом проверок безопасности.
  • На железнодорожном вокзале есть проходные ворота для проверки наличия взрывчатки, но также есть пути, не подлежащие такой проверке, что создает уязвимости для подобных нападений.

Что известно о смертоносном теракте в Пакистане

По информации пакистанской полиции, террорист взорвался на платформе главного железнодорожного вокзала в городе Кветта примерно в 9 часов утра по местному времени.

В это время на платформе находилось большое количество людей, ожидавших поезда в город Равалпинди, столицу провинции Белуджистан.

Теракт унес жизни не менее 25 человек. Еще 53 человека получили ранения. Среди погибших, как пассажиры, так и работники железной дороги, а также представители службы безопасности.

Силы безопасности Пакистана оцепили территорию, ведется расследование.

Что известно об организаторах теракта

Освободительная армия Белуджистана взяла на себя ответственность за нападение.

Белуджистан — это регион, разделенный между Афганистаном, Ираном и Пакистаном.

Полиция сообщила, что среди погибших есть около десяти солдат и шесть работников железной дороги.

На железнодорожном вокзале есть проходные ворота для проверки наличия взрывчатки, однако есть и несколько других входов, не подлежащих такой проверке. Чиновники отметили, что "обычно очень трудно предотвратить такие атаки террористов-смертников".

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