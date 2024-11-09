У Пакистані внаслідок теракту загинули щонайменше 25 людей
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Події
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У Пакистані внаслідок теракту загинули щонайменше 25 людей

Наслідки теракту у Пакистані
Джерело:  CNN

Терорист-смертник підірвав себе на залізничній станції на південному заході Пакистану, внаслідок чого загинуло щонайменше 25 людей. 

Головні тези:

  • У Пакистані стався теракт на залізничній станції в місті Кветта, де загинуло щонайменше 25 людей.
  • У результаті нападу терориста-смертника поранено 53 особи, серед яких пасажири та працівники залізниці.
  • Відповідальність за теракт взяла на себе визвольна армія Белуджистану, що бореться за незалежність регіону розділеного між Афганістаном, Іраном та Пакистаном.
  • Сили безпеки Пакистану проводять розслідування та оточили територію, де стався напад, намагаючись встановити обставини та затримати організаторів.
  • Зауважено, що запобігти атакам терористів-смертників є вкрай важкою завданням, оскільки є шляхи обхіду перевірок безпеки на вокзалі.

Що відомо про смертоносний теракт у Пакистані

За інформацією пакистанської поліції, терорист підірвався на платформі головного залізничного вокзалу в місті Кветта приблизно о 9 годині ранку за місцевим часом.

У цей час на платформі перебувала велика кількість людей, які чекали на потяг до міста Равалпінді, столиці провінції Белуджистан.

Теракт забрав життя щонайменше 25 людей. Ще 53 особи отримали поранення. Серед загиблих як пасажири, так і працівники залізниці, а також представники служби безпеки.

Сили безпеки Пакистану оточили територію, ведеться розслідування.

Що відомо про організаторів теракту

Визвольна армія Белуджистану взяла на себе відповідальність за напад.

Белуджистан — це регіон, розділений між Афганістаном, Іраном та Пакистаном. Визвольна армія Белуджистану — збройне формування, що бореться за незалежність регіону.

Поліція повідомила, що серед загиблих є близько десяти солдатів і шість працівників залізниці.

На залізничному вокзалі є прохідні ворота для перевірки наявності вибухівки, однак є й кілька інших входів, які не підлягають такій перевірці. Чиновники зазначили, що "зазвичай дуже важко запобігти таким атакам терористів-смертників".

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