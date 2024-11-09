Терорист-смертник підірвав себе на залізничній станції на південному заході Пакистану, внаслідок чого загинуло щонайменше 25 людей.

Що відомо про смертоносний теракт у Пакистані

За інформацією пакистанської поліції, терорист підірвався на платформі головного залізничного вокзалу в місті Кветта приблизно о 9 годині ранку за місцевим часом.

У цей час на платформі перебувала велика кількість людей, які чекали на потяг до міста Равалпінді, столиці провінції Белуджистан.

#BREAKING: 21 killed and over 30 injured in a bomb blast at Quetta Railway Station in Balochistan. Baloch Liberation Army claims responsibility for the attack on Pakistan Army’s unit while they were in Jaffer Express Train. Casualties likely to increase. pic.twitter.com/ob2on4rJ7M — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 9, 2024

Теракт забрав життя щонайменше 25 людей. Ще 53 особи отримали поранення. Серед загиблих як пасажири, так і працівники залізниці, а також представники служби безпеки.

Сили безпеки Пакистану оточили територію, ведеться розслідування.

Що відомо про організаторів теракту

Визвольна армія Белуджистану взяла на себе відповідальність за напад.

#BREAKING: 25 killed in bomb blast at Quetta Railway station in Balochistan by Baloch rebels. CCTV footage shows the moment bomb blast took place targeting Pakistan Army soldiers. Death toll likely to increase. Baloch rebels demand freedom from Pakistan’s illegal occupation. https://t.co/FdGCH50dPd pic.twitter.com/ZDDsCAq9ja — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 9, 2024

Белуджистан — це регіон, розділений між Афганістаном, Іраном та Пакистаном. Визвольна армія Белуджистану — збройне формування, що бореться за незалежність регіону.

Поліція повідомила, що серед загиблих є близько десяти солдатів і шість працівників залізниці.

На залізничному вокзалі є прохідні ворота для перевірки наявності вибухівки, однак є й кілька інших входів, які не підлягають такій перевірці. Чиновники зазначили, що "зазвичай дуже важко запобігти таким атакам терористів-смертників".