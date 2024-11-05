У США завадили спробі теракту на одній з електростанцій
Категорія
Світ
Дата публікації

У США завадили спробі теракту на одній з електростанцій

Мін'юст США
Агенти ФБР
Read in English

За інформацією Мін'юсту США, агенти ФБР затримали 24-річного жителя штату Теннессі Скайлера Філліппі, якого звинувачують у спробі використання зброї масового ураження для підриву електростанції у Нешвіллі. 

Головні тези:

  • ФБР затримало 24-річного жителя Теннессі, якого звинувачують у спробі підриву електростанції у Нешвіллі.
  • Правоохоронці стверджують, що затриманий підтримував ідеологію білого супрематизму та планував теракт за допомогою дрона.
  • Чоловік детально вивчав попередні атаки на електростанції і прийшов до висновку, що використання вогнепальної зброї не буде ефективним.
  • ФБР разом із затриманим під прикриттям вирушили на електростанцію, де було проведено арешт.
  • Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення у разі визнання його винним у суді.

Що відомо про запобігання спробі теракту на електростанції у США

Американські правоохоронці заявляють, що затриманий планував здійснити підрив електростанції та залишити без електроенергії мільйони громадян США.

За словами глави Мін’юсту Мерріка Гарланда, ФБР запобігло змові, спрямованій на підтримку білого суперрасизму.

Ця справа служить ще одним попередженням тим, хто прагне посіяти насильство і хаос в ім'я ненависті, атакуючи критичну інфраструктуру нашої країни: Міністерство юстиції знайде вас, зірве ваш план і притягне вас до відповідальності, — зазначив Гарланд.

ФБР зірвало спробу теракту на електропідстанції у Нешвілі
Агенти ФБР

Що відомо про організатора теракту та його ідеологію

Його заступниця Ліза Монако додала, що затриманий Скайлер Філліппі підтримує ідеологію білого супремасизму і планував підірвати електростанцію за допомогою дрона з вибухівкою.

Відомо також, що у червні 2024 року Філліппі заявляв про бажання влаштувати масову стрілянину в околицях Колумбії.

У липні він вже почав розповідати про ймовірні наслідки підриву великих електростанцій.

Як зазначають представники ФБР, чоловік ретельно вивчав попередні випадки атак по електростанціях і зробив висновок, що атаки з використанням вогнепальної зброї буде недостатньо.

У вересні 2024 року Філліппі та агенти ФБР під прикриттям вирушили на електропідстанцію, яка мала стати ціллю терориста.

Зокрема, чоловік замовив в агентів ФБР вибухівку С-4 та інші вибухові матеріали.

Якщо хочеш завдати найбільшої шкоди як акцелерешеніст, атакуй зони з високою економічною активністю, високими податками, політичні зони у всіх великих містах, — радив Філліппі у своїх повідомленнях.

2 листопада Філліппі взяв участь у нордичному ритуалі, який включав читання нордичної молитви та обговорення скандинавського бога Одіна. Зловмисник сказав агентам під прикриттям, що "зараз починається нова ера" і що настав "час зробити щось велике".

Філліппі разом із агентами під прикриттям вирушив до місця теракту. Агенти під прикриттям зайняли свої позиції як спостерігачі. В цей момент співробітники правоохоронних органів заарештували зловмисника.

Філліппі загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення, якщо його визнають винним у суді.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США обвинувачені в терактах 11 вересня визнали свою провину в обмін на скасування смертної кари
U.S. Department of Defense
У США обвинувачені в терактах 11 вересня визнали свою провину в обмін на скасування смертної кари
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готували теракт у Києві. СБУ затримала агентів російського ГРУ
СБУ
Готували теракт у Києві. СБУ затримала агентів російського ГРУ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт в Анкарі. Поряд з аерокосмічним оборонним підприємством лунали вибухи — відео
Анкара

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?