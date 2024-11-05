За інформацією Мін'юсту США, агенти ФБР затримали 24-річного жителя штату Теннессі Скайлера Філліппі, якого звинувачують у спробі використання зброї масового ураження для підриву електростанції у Нешвіллі.

Що відомо про запобігання спробі теракту на електростанції у США

Американські правоохоронці заявляють, що затриманий планував здійснити підрив електростанції та залишити без електроенергії мільйони громадян США.

За словами глави Мін’юсту Мерріка Гарланда, ФБР запобігло змові, спрямованій на підтримку білого суперрасизму.

Ця справа служить ще одним попередженням тим, хто прагне посіяти насильство і хаос в ім'я ненависті, атакуючи критичну інфраструктуру нашої країни: Міністерство юстиції знайде вас, зірве ваш план і притягне вас до відповідальності, — зазначив Гарланд. Поширити

Агенти ФБР

Що відомо про організатора теракту та його ідеологію

Його заступниця Ліза Монако додала, що затриманий Скайлер Філліппі підтримує ідеологію білого супремасизму і планував підірвати електростанцію за допомогою дрона з вибухівкою.

Відомо також, що у червні 2024 року Філліппі заявляв про бажання влаштувати масову стрілянину в околицях Колумбії.

У липні він вже почав розповідати про ймовірні наслідки підриву великих електростанцій.

Як зазначають представники ФБР, чоловік ретельно вивчав попередні випадки атак по електростанціях і зробив висновок, що атаки з використанням вогнепальної зброї буде недостатньо.

У вересні 2024 року Філліппі та агенти ФБР під прикриттям вирушили на електропідстанцію, яка мала стати ціллю терориста.

Зокрема, чоловік замовив в агентів ФБР вибухівку С-4 та інші вибухові матеріали.

Якщо хочеш завдати найбільшої шкоди як акцелерешеніст, атакуй зони з високою економічною активністю, високими податками, політичні зони у всіх великих містах, — радив Філліппі у своїх повідомленнях. Поширити

2 листопада Філліппі взяв участь у нордичному ритуалі, який включав читання нордичної молитви та обговорення скандинавського бога Одіна. Зловмисник сказав агентам під прикриттям, що "зараз починається нова ера" і що настав "час зробити щось велике".

Філліппі разом із агентами під прикриттям вирушив до місця теракту. Агенти під прикриттям зайняли свої позиції як спостерігачі. В цей момент співробітники правоохоронних органів заарештували зловмисника.

Філліппі загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення, якщо його визнають винним у суді.