Теракт в Анкарі. Поряд з аерокосмічним оборонним підприємством лунали вибухи — відео
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Теракт в Анкарі. Поряд з аерокосмічним оборонним підприємством лунали вибухи — відео

Анкара
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Джерело:  online.ua

В Анкарі о 15.30 23 жовтня стався теракт на об'єкті аерокосмічної компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). Внаслідок цього є жертви та поранені.

Головні тези:

  • Теракт відбувся в Анкарі на об'єкті аерокосмічної компанії TUSAŞ.
  • У результаті нападу були жертви та поранені. На місце події було відправлено поліцейських, пожежників та медичні бригади.
  • Напад на оборонне підприємство спровокував перестрілку між нападниками та охороною.
  • Теракт викликав реакцію влади Туреччини та прокуратури, які розпочали розслідування.
  • Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı є компанією, що займається виробництвом аерокосмічної техніки, включно з військовими літаками та гелікоптерами.

В Анкарі відбувся теракт на оборонному підприємстві

Біля воріт оборонного підприємства прогримів вибух, після чого там пролунали постріли. Згідно з непідтвердженою інформацією, перестрілка сталася між нападниками та охороною.

На місце події направили велику кількість поліцейських, пожежників та медичні бригади. Персонал підприємства відправили до укриттів.

Журналісти вже опублікували фото, як стверджується, одного з терористів. Він тримає в руках вогнепальну зброю. Ймовірно, нападника вже ліквідували.

На об'єкті компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказані (муніципалітет — ред.) в Анкарі було скоєно терористичний напад. На жаль, у нас є жертви та поранені після нападу, — розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.

Головна прокуратура Анкари вже розпочала розслідування за фактом теракту.

Компанія TUSAŞ: що відомо

Turkish Aerospace Industries — це аерокосмічна компанія Туреччини.

Серед її проєктів — ліцензійне виробництво реактивних літаків General Dynamics F-16 Fighting Falcon, легких транспортних та розвідувальних літаків CASA/IPTN CN-235, пошуково-рятувальних літаків Cougar AS-532, універсальних гелікоптерів, а також проєктування та розробка БпЛА.

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