Теракт в Анкарі. Поряд з аерокосмічним оборонним підприємством лунали вибухи — відео

В Анкарі о 15.30 23 жовтня стався теракт на об'єкті аерокосмічної компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). Внаслідок цього є жертви та поранені.
Головні тези:
- Теракт відбувся в Анкарі на об'єкті аерокосмічної компанії TUSAŞ.
- У результаті нападу були жертви та поранені. На місце події було відправлено поліцейських, пожежників та медичні бригади.
- Напад на оборонне підприємство спровокував перестрілку між нападниками та охороною.
- Теракт викликав реакцію влади Туреччини та прокуратури, які розпочали розслідування.
- Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı є компанією, що займається виробництвом аерокосмічної техніки, включно з військовими літаками та гелікоптерами.
В Анкарі відбувся теракт на оборонному підприємстві
Біля воріт оборонного підприємства прогримів вибух, після чого там пролунали постріли. Згідно з непідтвердженою інформацією, перестрілка сталася між нападниками та охороною.
На місце події направили велику кількість поліцейських, пожежників та медичні бригади. Персонал підприємства відправили до укриттів.
TUSAŞ’a saldıran teröristlerin görüntüleri yayınlandı . Görüntülerde uzun namlulu biri kadın en az 3 terörist gözüküyor. pic.twitter.com/Rj2cDNGmE6— Murat AĞIREL (@muratagirel) October 23, 2024
Журналісти вже опублікували фото, як стверджується, одного з терористів. Він тримає в руках вогнепальну зброю. Ймовірно, нападника вже ліквідували.
На об'єкті компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказані (муніципалітет — ред.) в Анкарі було скоєно терористичний напад. На жаль, у нас є жертви та поранені після нападу, — розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.
Головна прокуратура Анкари вже розпочала розслідування за фактом теракту.
Компанія TUSAŞ: що відомо
Turkish Aerospace Industries — це аерокосмічна компанія Туреччини.
Серед її проєктів — ліцензійне виробництво реактивних літаків General Dynamics F-16 Fighting Falcon, легких транспортних та розвідувальних літаків CASA/IPTN CN-235, пошуково-рятувальних літаків Cougar AS-532, універсальних гелікоптерів, а також проєктування та розробка БпЛА.
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