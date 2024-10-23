Теракт в Анкарі. Поряд з аерокосмічним оборонним підприємством лунали вибухи — відео

В Анкарі о 15.30 23 жовтня стався теракт на об'єкті аерокосмічної компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). Внаслідок цього є жертви та поранені.

В Анкарі відбувся теракт на оборонному підприємстві

Біля воріт оборонного підприємства прогримів вибух, після чого там пролунали постріли. Згідно з непідтвердженою інформацією, перестрілка сталася між нападниками та охороною.

На місце події направили велику кількість поліцейських, пожежників та медичні бригади. Персонал підприємства відправили до укриттів.

TUSAŞ’a saldıran teröristlerin görüntüleri yayınlandı . Görüntülerde uzun namlulu biri kadın en az 3 terörist gözüküyor. pic.twitter.com/Rj2cDNGmE6 — Murat AĞIREL (@muratagirel) October 23, 2024

Журналісти вже опублікували фото, як стверджується, одного з терористів. Він тримає в руках вогнепальну зброю. Ймовірно, нападника вже ліквідували.

На об'єкті компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказані (муніципалітет — ред.) в Анкарі було скоєно терористичний напад. На жаль, у нас є жертви та поранені після нападу, — розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.

Головна прокуратура Анкари вже розпочала розслідування за фактом теракту.

Компанія TUSAŞ: що відомо

Turkish Aerospace Industries — це аерокосмічна компанія Туреччини.

Серед її проєктів — ліцензійне виробництво реактивних літаків General Dynamics F-16 Fighting Falcon, легких транспортних та розвідувальних літаків CASA/IPTN CN-235, пошуково-рятувальних літаків Cougar AS-532, універсальних гелікоптерів, а також проєктування та розробка БпЛА.