Теракт в Анкаре. Рядом с аэрокосмическим оборонным предприятием раздавались взрывы — видео

В Анкаре в 15.30 23 октября произошел теракт на объекте аэрокосмической компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). В результате есть жертвы и раненые.
Главные тезисы
- Теракт в Анкаре произошел на аэрокосмическом предприятии TUSAŞ, есть жертвы и раненые.
- Нападение спровоцировало перестрелку между нападающими и охраной компании.
- Компания TUSAŞ занимается производством аэрокосмической техники, включая военные самолеты и вертолеты.
- Министр внутренних дел Турции подтвердил жертвы и раненых после теракта, начато расследование.
- Turkish Aerospace Industries имеет важные проекты по производству реактивных самолетов и вертолетов.
В Анкаре произошел теракт на оборонном предприятии
У ворот оборонного предприятия прогремел взрыв, после чего там раздались выстрелы. Согласно неподтвержденной информации, перестрелка произошла между нападающими и охраной.
На место происшествия направили множество полицейских, пожарных и медицинские бригады. Персонал предприятия отправили в укрытия.
TUSAŞ’a saldıran teröristlerin görüntüleri yayınlandı . Görüntülerde uzun namlulu biri kadın en az 3 terörist gözüküyor. pic.twitter.com/Rj2cDNGmE6— Murat AĞIREL (@muratagirel) October 23, 2024
Журналисты уже опубликовали фото, как утверждается, одного из террористов. Он держит в руках огнестрельное оружие. Вероятно, нападавшего уже ликвидировали.
На объекте компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказании (муниципалитет — ред.) в Анкаре было совершено террористическое нападение. К сожалению, у нас есть жертвы и раненые после нападения, — рассказал министр внутренних дел Турции Али Эрликая.
Главная прокуратура Анкары уже приступила к расследованию по факту теракта.
Компания TUSAŞ: что известно
Turkish Aerospace Industries — это аэрокосмическая компания Турции.
Среди ее проектов — лицензионное производство реактивных самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon, легких транспортных и разведывательных самолетов CASA/IPTN CN-235, поисково-спасательных самолетов Cougar AS-532, универсальных вертолетов, а также проектирование и разработка БПЛА.
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