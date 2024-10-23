Теракт в Анкаре. Рядом с аэрокосмическим оборонным предприятием раздавались взрывы — видео

В Анкаре в 15.30 23 октября произошел теракт на объекте аэрокосмической компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). В результате есть жертвы и раненые.

В Анкаре произошел теракт на оборонном предприятии

У ворот оборонного предприятия прогремел взрыв, после чего там раздались выстрелы. Согласно неподтвержденной информации, перестрелка произошла между нападающими и охраной.

На место происшествия направили множество полицейских, пожарных и медицинские бригады. Персонал предприятия отправили в укрытия.

TUSAŞ’a saldıran teröristlerin görüntüleri yayınlandı . Görüntülerde uzun namlulu biri kadın en az 3 terörist gözüküyor. pic.twitter.com/Rj2cDNGmE6 — Murat AĞIREL (@muratagirel) October 23, 2024

Журналисты уже опубликовали фото, как утверждается, одного из террористов. Он держит в руках огнестрельное оружие. Вероятно, нападавшего уже ликвидировали.

На объекте компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказании (муниципалитет — ред.) в Анкаре было совершено террористическое нападение. К сожалению, у нас есть жертвы и раненые после нападения, — рассказал министр внутренних дел Турции Али Эрликая.

Главная прокуратура Анкары уже приступила к расследованию по факту теракта.

Компания TUSAŞ: что известно

Turkish Aerospace Industries — это аэрокосмическая компания Турции.

Среди ее проектов — лицензионное производство реактивных самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon, легких транспортных и разведывательных самолетов CASA/IPTN CN-235, поисково-спасательных самолетов Cougar AS-532, универсальных вертолетов, а также проектирование и разработка БПЛА.