Теракт в Анкаре. Рядом с аэрокосмическим оборонным предприятием раздавались взрывы — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Теракт в Анкаре. Рядом с аэрокосмическим оборонным предприятием раздавались взрывы — видео

Теракт
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Источник:  online.ua

В Анкаре в 15.30 23 октября произошел теракт на объекте аэрокосмической компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). В результате есть жертвы и раненые.

Главные тезисы

  • Теракт в Анкаре произошел на аэрокосмическом предприятии TUSAŞ, есть жертвы и раненые.
  • Нападение спровоцировало перестрелку между нападающими и охраной компании.
  • Компания TUSAŞ занимается производством аэрокосмической техники, включая военные самолеты и вертолеты.
  • Министр внутренних дел Турции подтвердил жертвы и раненых после теракта, начато расследование.
  • Turkish Aerospace Industries имеет важные проекты по производству реактивных самолетов и вертолетов.

В Анкаре произошел теракт на оборонном предприятии

У ворот оборонного предприятия прогремел взрыв, после чего там раздались выстрелы. Согласно неподтвержденной информации, перестрелка произошла между нападающими и охраной.

На место происшествия направили множество полицейских, пожарных и медицинские бригады. Персонал предприятия отправили в укрытия.

Журналисты уже опубликовали фото, как утверждается, одного из террористов. Он держит в руках огнестрельное оружие. Вероятно, нападавшего уже ликвидировали.

На объекте компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказании (муниципалитет — ред.) в Анкаре было совершено террористическое нападение. К сожалению, у нас есть жертвы и раненые после нападения, — рассказал министр внутренних дел Турции Али Эрликая.

Главная прокуратура Анкары уже приступила к расследованию по факту теракта.

Компания TUSAŞ: что известно

Turkish Aerospace Industries — это аэрокосмическая компания Турции.

Среди ее проектов — лицензионное производство реактивных самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon, легких транспортных и разведывательных самолетов CASA/IPTN CN-235, поисково-спасательных самолетов Cougar AS-532, универсальных вертолетов, а также проектирование и разработка БПЛА.

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