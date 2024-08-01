У США обвинувачені в терактах 11 вересня визнали свою провину в обмін на скасування смертної кари

Обвинувачений у підготовці терактів 11 вересня 2001 року уклали угоду зі слідством про визнання своєї провини.

Обвинувачені в терактах 11 вересня погодилися визнати провину

Згідно із домовленістю, провину визнали Халід Шейх Мохаммед, якого вважають ідеологом терактів, та його спільники Валід бен Атташ і Мустафа аль Хавсаві.

Видання The New York Times пише, що обвинувачені погодилися визнати себе винними в обмін на скасування смертної кари та довічне увʼязнення.

Халід Шейх Мохаммед (фото — wikipedia.org)

В обмін на скасування смертної кари, як можливого покарання, ці троє обвинувачених погодилися визнати себе винними в усіх інкримінованих їм злочинах, включаючи вбивство 2976 осіб, перелічених в обвинувальному акті, — йдеться в листі, підписаному контр-адміралом Аароном К. Ругом, головним прокурором у справах військових комісій, і трьома адвокатами з його команди. Поширити

У листі також зазначено, що чоловіки можуть подати свої апеляції у відкритому суді вже наступного тижня.

Прокурори зазначили, що ця угода мала на меті внести певну "завершеність і справедливість" у справу, особливо для родин майже 3000 людей, які загинули під час терактів у Нью-Йорку, Пентагоні та на полі у Пенсильванії.

Переговори підсудних із прокурорами тривали 27 місяців у Гуантанамо та були затверджені у середу високопоставленим чиновником Пентагону, що наглядає за військовим трибуналом.

Теракти 11 вересня

11 вересня 2001 року терористи-смертники захопили чотири пасажирських лайнери. Два з них спрямували у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Інший захоплений літак протаранив будівлю Пентагону, а ще один — упав на безлюдному полі в районі міста Шанксвілл, Пенсильванія.

Тоді ж розпочалася боротьба зі світовим тероризмом. Основним об’єктом уваги американських спецслужб постав Усама бен Ладен, який очолював "Аль-Каїду". ФБР пропонувало за нього винагороду в 25 мільйонів доларів.