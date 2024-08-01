У США обвинувачені в терактах 11 вересня визнали свою провину в обмін на скасування смертної кари

Обвинувачений у підготовці терактів 11 вересня 2001 року уклали угоду зі слідством про визнання своєї провини.
Головні тези:
- Угода зі слідством передбачає визнання провини у вбивстві 2976 осіб, вчиненому під час терактів у Нью-Йорку, Пентагоні та на полі у Пенсильванії.
- Прокурори підкреслили, що ця угода спрямована на надання справедливості для родин жертв терактів 11 вересня.
- Тривалість переговорів між обвинуваченими та прокурорами склала 27 місяців перед досягненням угоди.
- Теракти 11 вересня 2001 року спровокували початок боротьби зі світовим тероризмом та посилили увагу до лідера “Аль-Каїди”— Усами бен Ладена.
Обвинувачені в терактах 11 вересня погодилися визнати провину
Згідно із домовленістю, провину визнали Халід Шейх Мохаммед, якого вважають ідеологом терактів, та його спільники Валід бен Атташ і Мустафа аль Хавсаві.
Видання The New York Times пише, що обвинувачені погодилися визнати себе винними в обмін на скасування смертної кари та довічне увʼязнення.
У листі також зазначено, що чоловіки можуть подати свої апеляції у відкритому суді вже наступного тижня.
Прокурори зазначили, що ця угода мала на меті внести певну "завершеність і справедливість" у справу, особливо для родин майже 3000 людей, які загинули під час терактів у Нью-Йорку, Пентагоні та на полі у Пенсильванії.
Переговори підсудних із прокурорами тривали 27 місяців у Гуантанамо та були затверджені у середу високопоставленим чиновником Пентагону, що наглядає за військовим трибуналом.
Теракти 11 вересня
11 вересня 2001 року терористи-смертники захопили чотири пасажирських лайнери. Два з них спрямували у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.
Інший захоплений літак протаранив будівлю Пентагону, а ще один — упав на безлюдному полі в районі міста Шанксвілл, Пенсильванія.
Тоді ж розпочалася боротьба зі світовим тероризмом. Основним об’єктом уваги американських спецслужб постав Усама бен Ладен, який очолював "Аль-Каїду". ФБР пропонувало за нього винагороду в 25 мільйонів доларів.
Внаслідок терактів загинули 2976 людей. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.
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