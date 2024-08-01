У США обвинувачені в терактах 11 вересня визнали свою провину в обмін на скасування смертної кари
Категорія
Світ
Дата публікації

У США обвинувачені в терактах 11 вересня визнали свою провину в обмін на скасування смертної кари

U.S. Department of Defense
У США обвинувачені в терактах 11 вересня визнали свою провину в обмін на скасування смертної кари
Read in English

Обвинувачений у підготовці терактів 11 вересня 2001 року уклали угоду зі слідством про визнання своєї провини.

Головні тези:

 

  • Угода зі слідством передбачає визнання провини у вбивстві 2976 осіб, вчиненому під час терактів у Нью-Йорку, Пентагоні та на полі у Пенсильванії.
  • Прокурори підкреслили, що ця угода спрямована на надання справедливості для родин жертв терактів 11 вересня.
  • Тривалість переговорів між обвинуваченими та прокурорами склала 27 місяців перед досягненням угоди.
  • Теракти 11 вересня 2001 року спровокували початок боротьби зі світовим тероризмом та посилили увагу до лідера “Аль-Каїди”— Усами бен Ладена.

Обвинувачені в терактах 11 вересня погодилися визнати провину

Згідно із домовленістю, провину визнали Халід Шейх Мохаммед, якого вважають ідеологом терактів, та його спільники Валід бен Атташ і Мустафа аль Хавсаві.

Видання The New York Times пише, що обвинувачені погодилися визнати себе винними в обмін на скасування смертної кари та довічне увʼязнення.

Халід Шейх Мохаммед (фото — wikipedia.org)

В обмін на скасування смертної кари, як можливого покарання, ці троє обвинувачених погодилися визнати себе винними в усіх інкримінованих їм злочинах, включаючи вбивство 2976 осіб, перелічених в обвинувальному акті, — йдеться в листі, підписаному контр-адміралом Аароном К. Ругом, головним прокурором у справах військових комісій, і трьома адвокатами з його команди.

У листі також зазначено, що чоловіки можуть подати свої апеляції у відкритому суді вже наступного тижня.

Прокурори зазначили, що ця угода мала на меті внести певну "завершеність і справедливість" у справу, особливо для родин майже 3000 людей, які загинули під час терактів у Нью-Йорку, Пентагоні та на полі у Пенсильванії.

Переговори підсудних із прокурорами тривали 27 місяців у Гуантанамо та були затверджені у середу високопоставленим чиновником Пентагону, що наглядає за військовим трибуналом.

Теракти 11 вересня

11 вересня 2001 року терористи-смертники захопили чотири пасажирських лайнери. Два з них спрямували у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Інший захоплений літак протаранив будівлю Пентагону, а ще один — упав на безлюдному полі в районі міста Шанксвілл, Пенсильванія.

Тоді ж розпочалася боротьба зі світовим тероризмом. Основним об’єктом уваги американських спецслужб постав Усама бен Ладен, який очолював "Аль-Каїду". ФБР пропонувало за нього винагороду в 25 мільйонів доларів.

Внаслідок терактів загинули 2976 людей. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт 11 вересня: в Сирії затримали одного з підозрюваних
Теракт 11 вересня: в Сирії затримали одного з підозрюваних
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Байден наказав розкрити всю правду про теракти 11 вересня
Байден наказав розкрити всю правду про теракти 11 вересня
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Найкривавіший теракт ХХІ століття: що трапилося 11 вересня 2001 року у США
Найкривавіший теракт ХХІ століття: що трапилося 11 вересня 2001 року у США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?