В США обвиняемые в терактах 11 сентября признали свою вину в обмен на отмену смертной казни

Обвиняемый в подготовке терактов 11 сентября 2001 заключили соглашение со следствием о признании своей вины.
Главные тезисы
- Обвиняемые в терактах 11 сентября, включая Халида Шейха Мохаммеда, признали свою вину в обмен на отмену смертной казни.
- Соглашение между подозреваемыми и следствием предусматривает пожизненное заключение в обмен на полное признание вины.
- В результате терактов 11 сентября 2001 года погибли 2976 человек, что сделало это событие самым крупным в истории по числу жертв.
- Целью соглашения между обвиняемыми и прокурорами было внесение определенной завершенности и справедливости в дело, особенно для семей погибших.
Обвиняемые в терактах 11 сентября согласились признать вину
Согласно договоренности, вину признали Халид Шейх Мохаммед, считающийся идеологом терактов, и его сообщники Валид бен Атташ и Мустафа аль Хавсави.
Издание The New York Times пишет, что обвиняемые согласились признать себя виновными в обмен на отмену смертной казни и пожизненное заключение.
В письме также говорится, что мужчины могут подать свои апелляции в открытом суде уже на следующей неделе.
Прокуроры отметили, что это соглашение имело целью внести определенную "завершенность и справедливость" в дело, особенно для семей почти 3000 человек, погибших во время терактов в Нью-Йорке, Пентагоне и на поле в Пенсильвании.
Переговоры подсудимых с прокурорами продолжались 27 месяцев в Гуантанамо и были утверждены в среду высокопоставленным чиновником Пентагона, наблюдающим за военным трибуналом.
Теракты 11 сентября
11 сентября 2001 года террористы-смертники захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них направились в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Другой захваченный самолет протаранил здание Пентагона, а еще один упал на безлюдном поле в районе города Шанксвилл, Пенсильвания.
Тогда же началась борьба с мировым терроризмом. Основным объектом внимания американских спецслужб стал Усама бен Ладен, возглавлявший "Аль-Каиду". ФБР предлагало за него вознаграждение в 25 миллионов долларов.
В результате терактов погибли 2976 человек. Теракт стал самым большим в истории по количеству жертв.
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