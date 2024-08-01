В США обвиняемые в терактах 11 сентября признали свою вину в обмен на отмену смертной казни
Категория
Мир
Дата публикации

В США обвиняемые в терактах 11 сентября признали свою вину в обмен на отмену смертной казни

U.S. Department of Defense
В США обвиняемые в терактах 11 сентября признали свою вину в обмен на отмену смертной казни
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Обвиняемый в подготовке терактов 11 сентября 2001 заключили соглашение со следствием о признании своей вины.

Главные тезисы

  • Обвиняемые в терактах 11 сентября, включая Халида Шейха Мохаммеда, признали свою вину в обмен на отмену смертной казни.
  • Соглашение между подозреваемыми и следствием предусматривает пожизненное заключение в обмен на полное признание вины.
  • В результате терактов 11 сентября 2001 года погибли 2976 человек, что сделало это событие самым крупным в истории по числу жертв.
  • Целью соглашения между обвиняемыми и прокурорами было внесение определенной завершенности и справедливости в дело, особенно для семей погибших.

Обвиняемые в терактах 11 сентября согласились признать вину

Согласно договоренности, вину признали Халид Шейх Мохаммед, считающийся идеологом терактов, и его сообщники Валид бен Атташ и Мустафа аль Хавсави.

Издание The New York Times пишет, что обвиняемые согласились признать себя виновными в обмен на отмену смертной казни и пожизненное заключение.

Халид Шейх Мохаммед (фото — wikipedia.org)

В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными во всех инкриминируемых им преступлениях, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном акте, — говорится в письме, подписанном контр-адмиралом Аароном К. Ругом, главным по делам военных комиссий, и тремя адвокатами из его команды.

В письме также говорится, что мужчины могут подать свои апелляции в открытом суде уже на следующей неделе.

Прокуроры отметили, что это соглашение имело целью внести определенную "завершенность и справедливость" в дело, особенно для семей почти 3000 человек, погибших во время терактов в Нью-Йорке, Пентагоне и на поле в Пенсильвании.

Переговоры подсудимых с прокурорами продолжались 27 месяцев в Гуантанамо и были утверждены в среду высокопоставленным чиновником Пентагона, наблюдающим за военным трибуналом.

Теракты 11 сентября

11 сентября 2001 года террористы-смертники захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них направились в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Другой захваченный самолет протаранил здание Пентагона, а еще один упал на безлюдном поле в районе города Шанксвилл, Пенсильвания.

Тогда же началась борьба с мировым терроризмом. Основным объектом внимания американских спецслужб стал Усама бен Ладен, возглавлявший "Аль-Каиду". ФБР предлагало за него вознаграждение в 25 миллионов долларов.

В результате терактов погибли 2976 человек. Теракт стал самым большим в истории по количеству жертв.

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