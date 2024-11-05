По информации Минюста США, агенты ФБР задержали 24-летнего жителя штата Теннесси Скайлера Филлиппи, обвиняемого в попытке использования оружия массового поражения для подрыва электростанции в Нэшвилле.
Главные тезисы
- 24-летний житель Теннесси задержан при попытке использования оружия массового поражения для подрыва электростанции в Нэшвилле.
- Задержанный поддерживал идеологию белого супремасизма и планировал теракт с помощью дрона, изучив предварительные атаки на электростанции.
- ФБР сорвало попытку теракта на электростанции, предприняв меры задержания и отправив агентов под прикрытием на место совершения преступления.
- Правоохранительные органы подчеркнули важность предотвращения атак на критическую инфраструктуру страны и намерение довести злоумышленников до ответственности.
- Задержанному грозит пожизненное заключение, если его признают виновным в планировании теракта на электростанции в США.
Что известно о предотвращении попытки теракта на электростанции в США
Американские правоохранители заявляют, что задержанный планировал совершить подрыв электростанции и оставить без электроэнергии миллионы граждан США.
По словам главы Минюста Меррика Гарланда, ФБР предотвратило заговор, направленный на поддержку белого суперрасизма.
Что известно об организаторе теракта и его идеологии
Его заместитель Лиза Монако добавила, что задержанный Скайлер Филлиппи поддерживает идеологию белого супремасизма и планировал взорвать электростанцию с помощью дрона со взрывчаткой.
Известно также, что в июне 2024 года Филлиппи заявлял о желании устроить массовую стрельбу в окрестностях Колумбии.
В июле он уже начал рассказывать о возможных последствиях взрыва крупных электростанций.
Как отмечают представители ФБР, мужчина тщательно изучал предварительные случаи атак по электростанциям и заключил, что атаки с использованием огнестрельного оружия будет недостаточно.
В сентябре 2024 года Филлиппи и агенты ФБР под прикрытием отправились на электроподстанцию, которая должна была стать террористической целью.
В частности, мужчина заказал у агентов ФБР взрывчатку С-4 и другие взрывчатые материалы.
2 ноября Филлиппи принял участие в нордическом ритуале, который включал чтение нордической молитвы и обсуждение скандинавского бога Одина. Злоумышленник сказал агентам под прикрытием, что "сейчас начинается новая эра" и что пришло "пора сделать что-нибудь большое".
Филиппи вместе с агентами под прикрытием отправился к месту теракта. Агенты под прикрытием заняли свои позиции в качестве наблюдателей. В этот момент сотрудники правоохранительных органов арестовали злоумышленника.
Филлиппи грозит максимальное наказание — пожизненное заключение, если его признают виновным в суде.
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