По информации Минюста США, агенты ФБР задержали 24-летнего жителя штата Теннесси Скайлера Филлиппи, обвиняемого в попытке использования оружия массового поражения для подрыва электростанции в Нэшвилле.

Что известно о предотвращении попытки теракта на электростанции в США

Американские правоохранители заявляют, что задержанный планировал совершить подрыв электростанции и оставить без электроэнергии миллионы граждан США.

По словам главы Минюста Меррика Гарланда, ФБР предотвратило заговор, направленный на поддержку белого суперрасизма.

Это дело служит еще одним предупреждением тем, кто стремится посеять насилие и хаос во имя ненависти, атакуя критическую инфраструктуру нашей страны: Министерство юстиции найдет вас, сорвет ваш план и привлечет вас к ответственности, отметил Гарланд. Поделиться

Агенты ФБР

Что известно об организаторе теракта и его идеологии

Его заместитель Лиза Монако добавила, что задержанный Скайлер Филлиппи поддерживает идеологию белого супремасизма и планировал взорвать электростанцию с помощью дрона со взрывчаткой.

Известно также, что в июне 2024 года Филлиппи заявлял о желании устроить массовую стрельбу в окрестностях Колумбии.

В июле он уже начал рассказывать о возможных последствиях взрыва крупных электростанций.

Как отмечают представители ФБР, мужчина тщательно изучал предварительные случаи атак по электростанциям и заключил, что атаки с использованием огнестрельного оружия будет недостаточно.

В сентябре 2024 года Филлиппи и агенты ФБР под прикрытием отправились на электроподстанцию, которая должна была стать террористической целью.

В частности, мужчина заказал у агентов ФБР взрывчатку С-4 и другие взрывчатые материалы.

Если хочешь нанести наибольший вред как акцелерешенист, атакуй зоны с высокой экономической активностью, высокими налогами, политические зоны во всех крупных городах, — советовал Филлиппи в своих сообщениях. Поделиться

2 ноября Филлиппи принял участие в нордическом ритуале, который включал чтение нордической молитвы и обсуждение скандинавского бога Одина. Злоумышленник сказал агентам под прикрытием, что "сейчас начинается новая эра" и что пришло "пора сделать что-нибудь большое".

Филиппи вместе с агентами под прикрытием отправился к месту теракта. Агенты под прикрытием заняли свои позиции в качестве наблюдателей. В этот момент сотрудники правоохранительных органов арестовали злоумышленника.

Филлиппи грозит максимальное наказание — пожизненное заключение, если его признают виновным в суде.