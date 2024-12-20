Теракт у Магдебурзі. Авто на швидкості протаранило натовп на різдвяному ярмарку

У німецькому місті Магдебург ввечері 20 грудня автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку. Унаслідок події багато людей постраждало, є загиблі.
Головні тези:
- Водій авто на швидкості протаранив натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі, спричинивши трагічний теракт з численними постраждалими та загиблими.
- Рятувальні служби повідомляють про від 60 до 80 постраждалих від наїзду на натовп, деякі джерела згадують про 11 загиблих унаслідок інциденту.
- Попередньо відомо, що водій, який вчинив теракт, є вихідцем із Сирії, його затримали після події.
Водій здійснив теракт на різдвяному ярмарку у Магдебурзі
Як розповіли очевидці, автомобіль в'їхав на великій швидкості просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга. Люди в паніці розбігалися.
Після цього ярмарок було закрито. Організатори закликали місцевих жителів покинути центр міста.
За даними Bild, унаслідок інциденту постраждали 20 осіб. Також у медіа з'явилася інформація про загиблих.
Пізніше, за даними рятувальної служби Магдебурга, внаслідок наїзду на натовп на Різдвяному ярмарку постраждали від 60 до 80 осіб.
Деякі медіа наводять дані, що загинуло 11 осіб.
Водія, який вчинив теракт, затримано. Попередньо відомо, що він виходець із Сирії.
Що відомо про смертоносний теракт у Пакистані
Терорист-смертник підірвав себе на залізничній станції на південному заході Пакистану, внаслідок чого загинуло щонайменше 25 людей.
У цей час на платформі перебувала велика кількість людей, які чекали на потяг до міста Равалпінді, столиці провінції Белуджистан.
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