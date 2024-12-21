Теракт на різдвяному ярмарку Магдебурга — кількість жертв і постраждалих зросла

Кількість загиблих унаслідок нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі станом на полудень 21 грудня зросла до п'яти осіб, понад 200 людей поранені. Про це повідомив прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелоффа. За його словами, багато із постраждалих "у важкому і критичному стані".

Кількість жертв і постраждалих через теракт у Магдебурзі зросла

Зранку медіа повідомляли про чотирьох загиблих. У день трагедії — 20 грудня — було відомо про двох.

За інформацією Bild, у лікарні перебуває 86 жертв нападу. Загалом 205 осіб отримали травми, серед них 41 особа — важкі поранення.

Також видання повідомляє, що водій, який скоїв умисний наїзд на натовп на легковому автомобілі, можливо, перебував під впливом наркотиків. Первинний аналіз на наркотики виявився позитивним, повідомила газета, не вказуючи при цьому, звідки вона отримала цю інформацію.

Трагедія сталася 20 грудня на різдвяному ярмарку на площі Alter Markt ("Старий ринок") у центрі Магдебурга. За словами очевидців, автомобіль на повній швидкості врізався в натовп людей. Машина проїхала територією ринку близько 400 метрів, перш ніж поліція змогла зупинити її і затримала водія. Поширити

Магдебург після теракту

Зловмисник — 50-річний Талеб А., лікар-психіатр і психотерапевт із Саудівської Аравії. Він приїхав до Німеччини у 2006 році, проживав у Бернбурзі, за 50 км від Магдебурга, та мав дозвіл на довгострокове перебування у ФРН.

Підозрюваний протягом багатьох років виявляв велику активність у соцмережах. Серед іншого він давав поради жінкам із Саудівської Аравії, як тікати з цієї країни. У нього був і власний сайт, присвячений наданню політичного притулку в Німеччині. За даними видання, низка постів чоловіка в соцмережах свідчать про його симпатії до правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".

Джерело в Саудівській Аравії заявило агентству Reuters, що королівство попереджало владу ФРН про цю людину, оскільки він нібито публікував у соцмережах пости екстремістського характеру.

Увечері в Магдебурзькому соборі відбудеться панахида за загиблими. Всі комунальні заклади культури міста, в тому числі театр, ляльковий театр і музеї, залишаються закритими. Закриття стосується «найближчих днів». Поширити

Шольц у Магдебурзі

Шольц засудив теракт у Магдебурзі

На місце трагедії прибули канцлер Олаф Шольц, міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, які разом з іншими політиками вшанували пам’ять жертв. Також у місто приїхав кандидат на посаду канцлера, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, партія якого є панівною в цій федеральній землі.

Шольц засудив теракт і закликав до солідарності та взаємної підтримки у важкі часи.

Що за жахливий вчинок! Ми маємо триматися згуртовано! Олаф Шольц Канцлер ФРН

Глава уряду наголосив на необхідності всебічного розслідування та притягнення винного до справедливого правосуддя, але застеріг від розповсюдження ненависті. Він подякував багатьом світовим лідерам, які висловили Німеччині свої співчуття.

Так, президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х відреагував на жахливий теракт у Магдебурзі.

Шокуючі новини з Німеччини, де медики борються за життя постраждалих після жахливого нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати.

За словами президента, українці моляться за те, щоб медикам вдалося врятувати життя важкопоранених людей.