У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні теракту — що відомо

Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у вчиненні теракту, скоєного вдень у місті. Внаслідок вибуху загинув чоловік, четверо людей поранено. Попередньо відомо, що фігурант справи діяв за вказівками спецслужб РФ.
Головні тези:
- Фігурант скоєння теракту у Дніпрі діяв за вказівками російських спецслужб.
- Поліцейські та Служба безпеки України спільно затримали підозрюваного у вчиненні теракту у центрі міста.
- Трагічна подія призвела до загибелі однієї особи та поранення чотирьох інших, включно з поліцейськими.
Вибух у Дніпрі: затримано підозрюваного у скоєнні теракту
У результаті проведених оперативних заходів поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали 37-річного місцевого мешканця.
Слідчі СБУ кваліфікували подію як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Затриманому загрожує довічне ув’язнення.
Тривають слідчі дії.
Вибух у Дніпрі, що стався пообіді 14 грудня, кваліфікований як терористичний акт.
Що трапилося у Дніпрі
Близько 14:45 суботи в центрі Дніпра стався вибух біля однієї з адміністративних будівель.
Унаслідок вибуху загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення, серед них — двоє поліцейських.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.
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