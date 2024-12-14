У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні теракту — що відомо

Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у вчиненні теракту, скоєного вдень у місті. Внаслідок вибуху загинув чоловік, четверо людей поранено. Попередньо відомо, що фігурант справи діяв за вказівками спецслужб РФ.

Вибух у Дніпрі: затримано підозрюваного у скоєнні теракту

У результаті проведених оперативних заходів поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали 37-річного місцевого мешканця.

Слідчі СБУ кваліфікували подію як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Тривають слідчі дії.

Вибух у Дніпрі, що стався пообіді 14 грудня, кваліфікований як терористичний акт.

Що трапилося у Дніпрі

Близько 14:45 суботи в центрі Дніпра стався вибух біля однієї з адміністративних будівель.

Унаслідок вибуху загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення, серед них — двоє поліцейських.

Потерпілі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їх життя, — поінформували в Нацполіції. Поширити

На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.