В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в совершении теракта — что известно

Полицейские Днепра задержали подозреваемого в совершении теракта, совершенного днем в городе. В результате взрыва погиб мужчина, четыре человека ранены. Предварительно известно, что фигурант дела действовал по указаниям спецслужб РФ.

Взрыв в Днепре: задержан подозреваемый в совершении теракта

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские совместно с СБУ через несколько часов разыскали и задержали 37-летнего местного жителя.

Следователи СБУ квалифицировали событие как террористический акт (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Задержанному грозит пожизненное заключение.

Продолжаются следственные действия.

Взрыв в Днепре, произошедший после обеда 14 декабря, квалифицирован как террористический акт.

Что случилось в Днепре

Около 14:45 субботы в центре Днепра произошел взрыв возле одного из административных зданий.

В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них — двое полицейских.

Пострадавшие находятся в больнице. Медики борются за их жизнь, — проинформировали в Нацполиции. Поделиться

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехника, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.