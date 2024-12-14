В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в совершении теракта — что известно

Полицейские Днепра задержали подозреваемого в совершении теракта, совершенного днем в городе. В результате взрыва погиб мужчина, четыре человека ранены. Предварительно известно, что фигурант дела действовал по указаниям спецслужб РФ.
Главные тезисы
- Подозреваемый в совершении теракта в Днепре был задержан полицией и СБУ.
- Теракт привел к гибели одного человека и ранению четырех, включая полицейских.
- Подозреваемый действовал по указаниям российских спецслужб, считают следователи.
- СБУ квалифицировала произошедшее как террористический акт в соответствии с законодательством Украины.
- Подозреваемому грозит пожизненное заключение, продолжается следствие по делу о теракте в Днепре.
Взрыв в Днепре: задержан подозреваемый в совершении теракта
В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские совместно с СБУ через несколько часов разыскали и задержали 37-летнего местного жителя.
Следователи СБУ квалифицировали событие как террористический акт (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Задержанному грозит пожизненное заключение.
Продолжаются следственные действия.
Взрыв в Днепре, произошедший после обеда 14 декабря, квалифицирован как террористический акт.
Что случилось в Днепре
Около 14:45 субботы в центре Днепра произошел взрыв возле одного из административных зданий.
В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них — двое полицейских.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехника, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.
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