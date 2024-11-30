В результате взрыва на территории Косово был поврежден питающий электростанции канал, обеспечивающий страну большей частью электроэнергии. Премьер-министр Альбин Курти обвинил Сербию в теракте.

Что известно о новой эскалации отношений между Косово и Сербией

Отмечается, что взрыв произошел в пятницу, 29 ноября, недалеко от города Зубин-Поток на севере Косово, примерно в 16 км от границы с Сербией.

В результате взрыва был перекрыт поток воды, используемый системами охлаждения электростанций.

Это привело к беспокойству, что большинство Косово может остаться без электроэнергии в течение выходных.

Премьер-министр страны Альбин Курти заявил, что ответственность за взрыв несет Сербия, а сам теракт был исполнен "профессионалами" по бандам под руководством сербских властей.

Глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц заявила, что атака скопирована с методики российских атак на Украину.

Новая атака скопирована с методики российских атак на ключевые объекты инфраструктуры в Украине. Мы просим всех международных партнеров надавить на президента Сербии Вучича, чтобы он немедленно прекратил организацию и разжигание конфликта в регионе, заявила Гервала-Шварц. Поделиться

Фарук Муйка, глава водоснабжающей компании Iber Lepenci, сообщил местному новостному порталу Kallxo, что взрывное устройство было брошено в канал и повредило стену.

Курти заявил на внеочередной пресс-конференции перед севером, что этим нападением была предпринята попытка поставить под угрозу поставки воды и электроэнергии в Косово.

Он призвал граждан "сохранять покой и следить за официальными сообщениями" от государственных органов, которые, по его словам, "занимаются управлением ситуацией и улаживанием ущерба".

Какие последствия повлечет повреждение канала в Косово

Альбин Курти заявил, что в результате повреждения канала многие районы Косово утром 30 ноября могут остаться без электричества, а некоторые города и часть столицы Приштины без питьевой воды.

Не может быть другого адреса для обвинения в организации и организации нападения, кроме официального Белграда и криминальных структур во главе с Милланом Радойчичем, подчеркнул премьер-министр Косово. Поделиться

Он сообщил, что сразу после конференции встретится с командующим миротворческой миссией Организации Североатлантического договора (НАТО) в Косово KFOR, и что будет проведено внеочередное заседание Совета безопасности Косово.

Премьер Косово связал инцидент с вооруженным нападением на севере Косово больше года назад.