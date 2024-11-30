В результате взрыва на территории Косово был поврежден питающий электростанции канал, обеспечивающий страну большей частью электроэнергии. Премьер-министр Альбин Курти обвинил Сербию в теракте.
Главные тезисы
- После взрыва на объекте критической инфраструктуры в Косово, премьер-министр обвинил Сербию в теракте.
- Повреждение канала, питающего электростанции может привести к отключению электроэнергии и прекращению подачи питьевой воды в некоторых районах.
- Международное сообщество призывают оказать давление на Сербию для прекращения конфликта в регионе.
- Косово ассоциирует атаку с методикой российских нападений на Украину и требует реакции от мировых организаций.
- Повреждение канала может привести к отключению электричества в некоторых районах Косово, а часть столицы останется без питьевой воды.
Что известно о новой эскалации отношений между Косово и Сербией
Отмечается, что взрыв произошел в пятницу, 29 ноября, недалеко от города Зубин-Поток на севере Косово, примерно в 16 км от границы с Сербией.
В результате взрыва был перекрыт поток воды, используемый системами охлаждения электростанций.
Это привело к беспокойству, что большинство Косово может остаться без электроэнергии в течение выходных.
Премьер-министр страны Альбин Курти заявил, что ответственность за взрыв несет Сербия, а сам теракт был исполнен "профессионалами" по бандам под руководством сербских властей.
Глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц заявила, что атака скопирована с методики российских атак на Украину.
Фарук Муйка, глава водоснабжающей компании Iber Lepenci, сообщил местному новостному порталу Kallxo, что взрывное устройство было брошено в канал и повредило стену.
Курти заявил на внеочередной пресс-конференции перед севером, что этим нападением была предпринята попытка поставить под угрозу поставки воды и электроэнергии в Косово.
Он призвал граждан "сохранять покой и следить за официальными сообщениями" от государственных органов, которые, по его словам, "занимаются управлением ситуацией и улаживанием ущерба".
Какие последствия повлечет повреждение канала в Косово
Альбин Курти заявил, что в результате повреждения канала многие районы Косово утром 30 ноября могут остаться без электричества, а некоторые города и часть столицы Приштины без питьевой воды.
Он сообщил, что сразу после конференции встретится с командующим миротворческой миссией Организации Североатлантического договора (НАТО) в Косово KFOR, и что будет проведено внеочередное заседание Совета безопасности Косово.
Премьер Косово связал инцидент с вооруженным нападением на севере Косово больше года назад.
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