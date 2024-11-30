Внаслідок вибуху на території Косово був пошкоджений канал, що живить електростанції, які забезпечують країну більшою частинною електроенергії. Прем'єр-міністр Альбін Курті звинуватив Сербію у теракті.

Що відомо про нову ескалацію відносин між Косово та Сербією

Зазначається, що вибух стався в п’ятницю, 29 листопада, неподалік міста Зубін-Поток на півночі Косова, приблизно за 16 км від кордону з Сербією.

Внаслідок вибуху було перекрито потік води, який використовується системами охолодження електростанцій.

Це спричинило занепокоєння, що більшість Косова може залишитись без електроенергії протягом вихідних.

Прем’єр-міністр країни Альбін Курті заявив, що відповідальність за вибух несе Сербія, а сам теракт був виконаний "професіоналами" з банд під керівництвом сербської влади.

Глава МЗС Косова Доніка Гервала-Шварц заявила, що атака скопійована з методички російських атак на Україну.

Нова атака скопійована з методички російських атак на ключові об'єкти інфраструктури в Україні. Ми просимо всіх міжнародних партнерів натиснути на президента Сербії Вучича, щоб він негайно припинив організацію та розпалювання конфлікту в регіоні, — заявила Гервала-Шварц. Поширити

Фарук Муйка, голова водопостачальної компанії Iber Lepenci, повідомив місцевому новинному порталу Kallxo, що вибуховий пристрій був кинутий в канал і пошкодив стіну.

Курті заявив на позачерговій пресконференції перед північчю, що цим нападом була зроблена спроба поставити під загрозу постачання води та електроенергії до Косова.

Він закликав громадян "зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями" від державних органів, які, за його словами, "займаються управлінням ситуацією і залагодженням шкоди".

Які наслідки матиме пошкодження каналу у Косові

Альбін Курті заявив, що внаслідок пошкодження каналу багато районів Косова вранці 30 листопада можуть залишитися без електрики, а деякі міста і частина столиці Приштини — без питної води.

Не може бути іншої адреси для звинувачення в організації та організації нападу, окрім офіційного Белграда і кримінальних структур на чолі з Мілланом Радойчичем, — підкреслив прем’єр-міністр Косова. Поширити

Він повідомив, що відразу після конференції зустрінеться з командувачем миротворчої місії Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Косово KFOR, і що буде проведено позачергове засідання Ради безпеки Косова.

Прем'єр Косова пов'язав інцидент зі збройним нападом на півночі Косова більше року тому.