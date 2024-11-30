Косово звинуватило Сербію у теракті через вибух на об'єкті критичної інфраструктури
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Косово звинуватило Сербію у теракті через вибух на об'єкті критичної інфраструктури

Вибух
Джерело:  Радіо Свобода

Внаслідок вибуху на території Косово був пошкоджений канал, що живить електростанції, які забезпечують країну більшою частинною електроенергії. Прем'єр-міністр Альбін Курті звинуватив Сербію у теракті.

Головні тези:

  • Косово звинуватило Сербію у теракті через вибух на об'єкті критичної інфраструктури, що призвело до пошкодження каналу, який живить електростанції.
  • Прем'єр-міністр Курті вважає, що вибух був спробою підірвати постачання води та електроенергії до Косова.
  • Глава МЗС Косова Доніка Гервала-Шварц порівняла атаку з методикою російських нападів на Україну.
  • Альбін Курті пов'язав інцидент зі збройним нападом на півночі Косова рік тому, вимагаючи реакції міжнародної спільноти.
  • Пошкодження каналу може призвести до відключення електроенергії та питної води у деякі райони Косова.

Що відомо про нову ескалацію відносин між Косово та Сербією

Зазначається, що вибух стався в п’ятницю, 29 листопада, неподалік міста Зубін-Поток на півночі Косова, приблизно за 16 км від кордону з Сербією.

Внаслідок вибуху було перекрито потік води, який використовується системами охолодження електростанцій.

Це спричинило занепокоєння, що більшість Косова може залишитись без електроенергії протягом вихідних.

Прем’єр-міністр країни Альбін Курті заявив, що відповідальність за вибух несе Сербія, а сам теракт був виконаний "професіоналами" з банд під керівництвом сербської влади.

Глава МЗС Косова Доніка Гервала-Шварц заявила, що атака скопійована з методички російських атак на Україну.

Нова атака скопійована з методички російських атак на ключові об'єкти інфраструктури в Україні. Ми просимо всіх міжнародних партнерів натиснути на президента Сербії Вучича, щоб він негайно припинив організацію та розпалювання конфлікту в регіоні, — заявила Гервала-Шварц.

Фарук Муйка, голова водопостачальної компанії Iber Lepenci, повідомив місцевому новинному порталу Kallxo, що вибуховий пристрій був кинутий в канал і пошкодив стіну.

Курті заявив на позачерговій пресконференції перед північчю, що цим нападом була зроблена спроба поставити під загрозу постачання води та електроенергії до Косова.

Він закликав громадян "зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями" від державних органів, які, за його словами, "займаються управлінням ситуацією і залагодженням шкоди".

Які наслідки матиме пошкодження каналу у Косові

Альбін Курті заявив, що внаслідок пошкодження каналу багато районів Косова вранці 30 листопада можуть залишитися без електрики, а деякі міста і частина столиці Приштини — без питної води.

Не може бути іншої адреси для звинувачення в організації та організації нападу, окрім офіційного Белграда і кримінальних структур на чолі з Мілланом Радойчичем, — підкреслив прем’єр-міністр Косова.

Він повідомив, що відразу після конференції зустрінеться з командувачем миротворчої місії Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Косово KFOR, і що буде проведено позачергове засідання Ради безпеки Косова.

Прем'єр Косова пов'язав інцидент зі збройним нападом на півночі Косова більше року тому.

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