Спецпредставники Європейського Союзу та США закликали Косово та Сербію повернутись до діалогу щодо нормалізації відносин.

ЄС та США закликали Косово та Сербію повернутись до діалогу

Посол ЄС Мирослав Лайчак і спеціальний представник США на Західних Балканах Габріель Ескобар зустрілися з прем'єр-міністром частково визнаного Косова Альбіном Курті.

Під час зустрічі обидва дипломата підкреслили нагальність нормалізації відносин, одночасно з цим зазначивши, що "терористичний напад на косівську поліцію є явною та безпрецендентною ескалацією".

Якщо не буде діалогу, може статися повторення ескалації, - сказав представник ЄС. Поширити

Також він нагадав Приштині про зобов'язання створити асоціацію муніципалітетів із сербською більшістю на півночі Косова.

Конфлікт між Косово та Сербією

24 вересня влада Косова заявила, що близько 30 сербських бойовиків перетнули північний кордон, убивши поліцейського та встановивши барикади, перш ніж розпочати багатогодинну перестрілку з місцевими правоохоронцями. Тоді влада країни оголосила про спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох і вбивством трьох людей. Цей інцидент спричинив зростання напруженості в регіоні.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна непричетна до цих заворушень і нібито буде проводити незалежне розслідування ситуації.

В той же день прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що переговори з Сербією зайшли в глухий кут. Він наголосив, що Лайчак нібито втратив нейтралітет, а Вучич дозволяє собі навіть обзивати Курті.