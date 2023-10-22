Спецпредставители Европейского Союза и США призвали Косово и Сербию вернуться к диалогу по нормализации отношений.

ЕС и США призвали Косово и Сербию вернуться к диалогу

Посол ЕС Мирослав Лайчак и специальный представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар встретились с премьер-министром частично признанного Косово Альбином Курти.

Во время встречи оба дипломата подчеркнули неотложность нормализации отношений, одновременно с этим отметив, что "террористическое нападение на косовскую полицию является явной и беспрецендентной эскалацией".

Если не будет диалога, может произойти повторение эскалации, – сказал представитель ЕС. Поделиться

Также он напомнил Приштине об обязательстве создать ассоциацию муниципалитетов с сербским большинством на севере Косово.

Конфликт между Косово и Сербией

24 сентября власти Косово заявили, что около 30 сербских боевиков пересекли северную границу, убив полицейского и установив баррикады, прежде чем начать многочасовую перестрелку с местными правоохранителями. Тогда власти страны объявили о спецоперации по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шестерых и убийством трех человек. Этот инцидент вызвал рост напряженности в регионе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не имеет отношения к этим беспорядкам и якобы будет проводить независимое расследование ситуации.

В тот же день премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что переговоры с Сербией зашли в тупик. Он подчеркнул, что Лайчак якобы потерял нейтралитет, а Вучич позволяет себе даже называть Курти.