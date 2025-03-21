Владельцы Tesla массово пытаются избавиться от своих электромобилей — что происходит

Владельцы Tesla активно обменивают свои электрические автомобили на новые, что достигло рекордного уровня. Об этом сообщает сайт для покупки автомобилей Edmunds.
Главные тезисы
- Владельцы Tesla активно обменивают свои электромобили на автомобили других производителей из-за увеличивающейся конкуренции на рынке электромобилей.
- Интерес к покупкам новых моделей Tesla снижается, что приводит к массовым обменам на другие марки автомобилей.
- Продажи Tesla снижаются в США, в то время как Ford, Chevrolet и Volkswagen увеличивают свою долю рынка электромобилей.
Tesla массово обменивают на другие электромобили
Данные, опубликованные Edmunds, показали, что март 2025 года стал месяцем, когда процент обменов Tesla на новые или б/у автомобили других брендов достиг наивысшего уровня за всю историю.
Кроме того, Tesla сталкивается с ужесточением конкуренции со стороны других производителей электромобилей.
В январе S&P Global Mobility обнаружила, что продажи Tesla в США снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом, в то время как Ford, Chevrolet и Volkswagen увеличили свои продажи электромобилей, получая долю рынка.
Исследование Edmunds также отметило, что интерес к покупкам новых моделей Tesla снизился на их платформе до самого низкого уровня с октября 2022 после пика в ноябре.
Кстати, еще до того, как Маск возглавил DOGE, бренд Tesla уже испытывал трудности. Его стоимость упала на 26% или около 15 млрд долл. США в 2024 году, что стало вторым годовым падением подряд.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-