Владельцы Tesla массово пытаются избавиться от своих электромобилей — что происходит
Категория
Технологии
Дата публикации

Владельцы Tesla массово пытаются избавиться от своих электромобилей — что происходит

Tesla
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Источник:  CNBC

Владельцы Tesla активно обменивают свои электрические автомобили на новые, что достигло рекордного уровня. Об этом сообщает сайт для покупки автомобилей Edmunds.

Главные тезисы

  • Владельцы Tesla активно обменивают свои электромобили на автомобили других производителей из-за увеличивающейся конкуренции на рынке электромобилей.
  • Интерес к покупкам новых моделей Tesla снижается, что приводит к массовым обменам на другие марки автомобилей.
  • Продажи Tesla снижаются в США, в то время как Ford, Chevrolet и Volkswagen увеличивают свою долю рынка электромобилей.

Tesla массово обменивают на другие электромобили

Данные, опубликованные Edmunds, показали, что март 2025 года стал месяцем, когда процент обменов Tesla на новые или б/у автомобили других брендов достиг наивысшего уровня за всю историю.

Кроме того, Tesla сталкивается с ужесточением конкуренции со стороны других производителей электромобилей.

В январе S&P Global Mobility обнаружила, что продажи Tesla в США снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом, в то время как Ford, Chevrolet и Volkswagen увеличили свои продажи электромобилей, получая долю рынка.

Бренд Tesla, больше чем любой другой автопроизводитель, тесно связан с ее CEO. Согласно опросам Edmunds в августе 2024 года, только 2% покупателей авто в США не слышали о Маске.

Исследование Edmunds также отметило, что интерес к покупкам новых моделей Tesla снизился на их платформе до самого низкого уровня с октября 2022 после пика в ноябре.

Кстати, еще до того, как Маск возглавил DOGE, бренд Tesla уже испытывал трудности. Его стоимость упала на 26% или около 15 млрд долл. США в 2024 году, что стало вторым годовым падением подряд.

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