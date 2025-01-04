Взрыв Tesla Cybertruck. Что на самом деле произошло в США

Как удалось узнать журналистам, американский солдат Мэтью Ливелсбергер, погибший 1 января в результате взрыва в Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, оставил записи, в которых указано, что взрыв должен стать "звонком для пробуждения" американцев и что это не был теракт.
Главные тезисы
- Взрыв Tesla Cybertruck стал провокационным обращением американского солдата к американцам.
- Погибший Мэтью Ливелсбергер оставил записи, где объяснил мотивы поступка, отвергая версию о теракте.
- Представители правоохранительных органов озвучили свою версию событий.
Новые подробности по делу о взрыве Tesla Cybertruck в США
Как признался 37-летний Ливелсбергер в своих записях, он давно хотел "очистить" свой ум "от погибших побратимов" и "освободить себя от бремени жизней", которые он забрал.
Кроме того, указано, что в записях Ливелсбергера есть размышления на политические темы, социальные проблемы, внутренние и международные проблемы, в том числе и о войне РФ против Украины.
По убеждению солдата, Штаты "смертельно больны и стремятся к краху".
С комментарием по этому поводу выступил помощник шерифа Дори Корен. Он официально подтвердил, что инженеры Tesla получили данные из Cybertruck, однако еще не все они проанализированы.
Что об этом случае говорят представители правоохранительных органов
По убеждению последних, у Ливелсбергера не было никаких претензий к будущему президенту Дональду Трампу.
К примеру, при жизни солдат утверждал, что крайне важно сплотиться вокруг Трампа и генерального директора Tesla Илона Маска.
Свое мнение уже озвучил специальный агент ФБР Спенсер Эванс.
Журналисты также узнали, что Ливелсбергер признался бывшей девушке Алисии Арритт, что он столкнулся со значительной болью и истощением.
Аррит объясняет его слова черепно-мозговой травмой.
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