Взрыв Tesla Cybertruck. Что на самом деле произошло в США
Категория
Мир
Дата публикации

Взрыв Tesla Cybertruck. Что на самом деле произошло в США

Tesla Cybertruck
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Источник:  Associated Press

Как удалось узнать журналистам, американский солдат Мэтью Ливелсбергер, погибший 1 января в результате взрыва в Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, оставил записи, в которых указано, что взрыв должен стать "звонком для пробуждения" американцев и что это не был теракт.

Главные тезисы

  • Взрыв Tesla Cybertruck стал провокационным обращением американского солдата к американцам.
  • Погибший Мэтью Ливелсбергер оставил записи, где объяснил мотивы поступка, отвергая версию о теракте.
  • Представители правоохранительных органов озвучили свою версию событий.

Новые подробности по делу о взрыве Tesla Cybertruck в США

Как признался 37-летний Ливелсбергер в своих записях, он давно хотел "очистить" свой ум "от погибших побратимов" и "освободить себя от бремени жизней", которые он забрал.

Это не был теракт, это был тревожный звонок. Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, чем трюк с фейерверками и взрывчаткой, написал американский военный.

Кроме того, указано, что в записях Ливелсбергера есть размышления на политические темы, социальные проблемы, внутренние и международные проблемы, в том числе и о войне РФ против Украины.

По убеждению солдата, Штаты "смертельно больны и стремятся к краху".

С комментарием по этому поводу выступил помощник шерифа Дори Корен. Он официально подтвердил, что инженеры Tesla получили данные из Cybertruck, однако еще не все они проанализированы.

Фото: скриншот

Что об этом случае говорят представители правоохранительных органов

По убеждению последних, у Ливелсбергера не было никаких претензий к будущему президенту Дональду Трампу.

К примеру, при жизни солдат утверждал, что крайне важно сплотиться вокруг Трампа и генерального директора Tesla Илона Маска.

Свое мнение уже озвучил специальный агент ФБР Спенсер Эванс.

Хотя этот инцидент более публичный и сенсационный, чем обычно, в конце концов, похоже, что это трагический случай самоубийства с участием ветерана боевых действий с большими наградами, который боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и другими проблемами, — подчеркнул он.

Журналисты также узнали, что Ливелсбергер признался бывшей девушке Алисии Арритт, что он столкнулся со значительной болью и истощением.

Аррит объясняет его слова черепно-мозговой травмой.

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