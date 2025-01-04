Вибух Tesla Cybertruck. Що насправді сталося у США

Як вдалося дізнатися журналістам, американський солдат Метью Лівелсбергер, який загинув 1 січня внаслідок вибуху в Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі, залишив записи, у яких йдеться, що вибух має стати "дзвінком для пробудження" американців і що це не був теракт.

Нові подробиці у справі вибух Tesla Cybertruck у США

Як зізнався 37-річний Лівелсбергер у своїх записах, він давно хотів "очистити" свій розум "від побратимів", яких він втратив, і "звільнити себе від тягаря життів", які він забрав.

Це не був теракт, це був тривожний дзвінок. Американці звертають увагу лише на видовища та насильство. Який кращий спосіб донести свою точку зору, ніж трюк із феєрверками та вибухівкою, — написав американський військовий. Поширити

Окрім того, вказано, що у записах Лівелсбергера наявні роздуми на політичні теми, соціальні проблеми, внутрішні та міжнародні проблеми, зокрема і про війну РФ проти України.

На переконання солдата, Штати "смертельно хворі і прямують до краху".

З коментарем з цього приводу виступив помічник шерифа Дорі Корен. Він офіційно підтвердив, що інженери Tesla отримали дані з Cybertruck, однак ще не всі вони проаналізовані.

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Що про цей випадок говорять представники правоохоронних органів

На переконання останніх, у Лівелсбергера не було жодних претензій до майбутнього президента Дональда Трампа.

До прикладу, за життя солдат стверджував, що вкрай важливо "згуртуватися" навколо Трампа та генерального директора Tesla Ілона Маска.

Свою думку уже озвучив спеціальний агент ФБР Спенсер Еванс.

Хоча цей інцидент є більш публічним і більш сенсаційним, ніж зазвичай, зрештою, схоже, що це трагічний випадок самогубства за участю ветерана бойових дій із великими нагородами, який боровся з посттравматичним стресовим розладом та іншими проблемами, — наголосив він. Поширити

Журналісти також дізналися, що Лівелсбергер зізнався колишній дівчині Алісії Аррітт, що він зіткнувся зі значним болем і виснаженням.