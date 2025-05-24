Поддержал Трампа и обогатился — состояние Маска выросло на 170 млрд долл

Состояние Илона Маска, потратившего 290 млн долл. на поддержку президентской кампании Дональда Трампа, с тех пор возросло на 170 млрд долл.

После поддержки Трампа состояние Маска выросло на 170 млрд долл

Всего через четыре месяца администрация Трампа обеспечила Маску значительную отдачу от его инвестиций. Компании бизнесмена находятся под меньшим контролем со стороны регуляторных органов, поскольку некоторые правительственные расследования в их отношении были закрыты или приостановлены, частично благодаря усилиям Маска и возглавляемого им DOGE.

Его компании, в частности, SpaceX, могут получить миллиардные государственные контракты. На глобальной арене Маск заключает соглашения и получает разрешения на работу в иностранных юрисдикциях, часто при негласной или явной поддержке администрации Трампа.

Сейчас состояние Маска составляет 419 млрд долл., и это почти на 170 млрд долл. больше, чем 15 июля — через два дня после того, как Трамп пережил покушение в Пенсильвании и Маск его поддержал.

Хотя цена акций Tesla упала на 20% по возвращении Трампа в Белый дом в конце января, но остается на 35% выше, чем в середине июля 2024 года. SpaceX сейчас оценивается в 350 млрд долл., что почти вдвое больше, чем в июле. Поделиться

Его третья по величине компания, xAI Holdings, которая теперь включает социальную сеть X и стартап искусственного интеллекта xAI, была оценена в 113 млрд долл., что более чем втрое превышает стоимость этих двух компаний год назад.

Критики Трампа и Маска говорят, что участие Маски в DOGE и отношения с президентом приносят ему финансовую выгоду.

Характер бизнеса Маска, а также его значительные доходы от государственных контрактов означают, что оно глубоко вовлечено в регуляторные функции правительства, которое оно теперь уполномочено формировать. Президент Трамп не мог избрать человека, более склонного к конфликту интересов, — говорится в апрельском докладе, подготовленном членами демократического меньшинства в Палате представителей США.

У Трампа отрицают конфликт интересов.