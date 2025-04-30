Маск потерял около 10% европейских пользователей соцсети Х
Категория
Мир
Дата публикации

Маск потерял около 10% европейских пользователей соцсети Х

Маск
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Источник:  Politico

Социальная сеть Х американского миллиардера Илона Маска за последние шесть месяцев лишилась около 10% пользователей в Европе.

Главные тезисы

  • В настоящее время Х насчитывает около 95 млн пользователей в Европе.
  • Наибольший отток был зафиксирован во Франции (2,7 млн.), Польше (1,8 млн.) и Германии (1,3 млн.).

Соцсеть Маска теряет пользователей в Европе

Эти данные были опубликованы социальной сетью в соответствии с основным технологическим законом Европейского Союза — Законом о цифровых услугах.

В настоящее время Х насчитывает около 95 млн пользователей в Европе, по сравнению с примерно 105 млн в прошлом году, что означает падение на 10,5% за шесть месяцев.

Наибольший отток был зафиксирован во Франции (2,7 млн.), Польше (1,8 млн.) и Германии (1,3 млн.).

В частности, соцсеть потеряла четверть своих пользователей в Литве и Люксембурге.

В издании напомнили, что Маск приобрел X, тогда известную как Twitter, в 2022 году. С тех пор он внес ряд изменений в правила соцсети и поощрял ультраправые политические процессы от США в Европу, что вызвало критику усиления дезинформации и языка вражды на этой платформе.

Кроме того, Илон Маск был одним из советников Дональда Трампа в первые 100 дней его второго президентского срока, что также могло повлиять на имидж платформы среди определенных кругов.

Платформу уже покинули ряд известных пользователей, в том числе писатель Стивен Кинг, Университет Лидса, а также медиа, в том числе британская газета The Guardian. В январе к ним присоединился даже город Париж.

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