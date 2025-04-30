Маск втратив близько 10% європейських користувачів соцмережі Х

Соціальна мережа Х американського мільярдера Ілона Маска за останні шість місяців втратила близько 10% користувачів у Європі.

Соцмережа Маска втрачає користувачів у Європі

Ці дані були опубліковані соціальною мережею відповідно до основного технологічного закону Європейського Союзу — Закону про цифрові послуги.

Наразі Х налічує близько 95 млн користувачів у Європі, в порівнянні з приблизно 105 млн минулого року, що означає падіння на 10,5% за шість місяців.

Найбільший відтік був зафіксований у Франції (2,7 млн), Польщі (1,8 млн) та Німеччині (1,3 млн).

Зокрема соцмережа втратила чверть своїх користувачів у Литві та Люксембурзі.

У виданні нагадали, що Маск придбав X, тоді відому як Twitter, у 2022 році. З того часу він вніс низку змін до правил соцмережі та заохочував ультраправі політичні процеси від США до Європи, що викликало критику щодо посилення дезінформації та мови ворожнечі на цій платформі.

Крім того, Ілон Маск був одним з радників Дональда Трампа в перші 100 днів його другого президентського терміну, що також могло вплинути на імідж платформи серед певних кіл. Поширити

Платформу вже покинули низка відомих користувачів, серед них письменник Стівен Кінг, Університет Лідса, а також медіа, зокрема британська газета The Guardian. У січні до них приєдналося навіть місто Париж.