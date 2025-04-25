Ілон Маск розпочав підпільну "війну" в X — що відбувається

Видання The New York Times дійшло висновку, що американський мільярдер Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в соціальній мережі X.

Маск не зміг витерпіти шквал критики в мережі

Журналісти звернули увагу на те, що охоплення відомих правих користувачів X значно скоротилося після того, як вони висловилися проти Маск та його ідей.

Найімовірніше, мільярдер просто кинув їх у тіньовий бан.

Що важливо розуміти, тіньовий бан (Shadow Ban) — це один з видів санкцій проти облікового запису, коли алгоритм знижує охоплення постів, проте сам власник акаунта не отримує жодного попередження з цього приводу.

Зокрема на такий бан поскаржилася Анастасія Марія Лупіс — відома противниця вакцинації з понад мільйоном підписників.

За словами громадської діячки, після критики Ілона Маска щодо імміграційної програми її охоплення різко знизились. Вона вирішила створити новий акаунт й одразу отримала більше переглядів, ніж на старому.

Ще однією жертвою підпільної “війни” Ілона Маска стала Лора Лумер — блогерка та прихильниця теорій змови, яка також відома своїми українофобськими висловлюваннями.

На тлі конфлікту з Маском її пости втратили охоплення, а підписка на X Premium була анульована.