Ілон Маск розпочав підпільну "війну" в X — що відбувається
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Ілон Маск розпочав підпільну "війну" в X — що відбувається

Маск не зміг витерпіти шквал критики в мережі
Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times дійшло висновку, що американський мільярдер Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в соціальній мережі X. 

Головні тези:

  • Тіньовий бан (Shadow Ban) є формою санкцій проти облікових записів користувачів.
  • Дії Маска кидають виклик свободі слова в США.

Маск не зміг витерпіти шквал критики в мережі

Журналісти звернули увагу на те, що охоплення відомих правих користувачів X значно скоротилося після того, як вони висловилися проти Маск та його ідей.

Найімовірніше, мільярдер просто кинув їх у тіньовий бан.

Що важливо розуміти, тіньовий бан (Shadow Ban) — це один з видів санкцій проти облікового запису, коли алгоритм знижує охоплення постів, проте сам власник акаунта не отримує жодного попередження з цього приводу.

Зокрема на такий бан поскаржилася Анастасія Марія Лупіс — відома противниця вакцинації з понад мільйоном підписників.

За словами громадської діячки, після критики Ілона Маска щодо імміграційної програми її охоплення різко знизились. Вона вирішила створити новий акаунт й одразу отримала більше переглядів, ніж на старому.

Ще однією жертвою підпільної “війни” Ілона Маска стала Лора Лумер — блогерка та прихильниця теорій змови, яка також відома своїми українофобськими висловлюваннями.

На тлі конфлікту з Маском її пости втратили охоплення, а підписка на X Premium була анульована.

Юристи організації FIRE звертають увагу на те, що такі дії мільярдера його заяви про важливість свободи слова.

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